Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Διασύρθηκαν εντός έδρας οι «Ασπιρίνες», 10 ημέρες πριν από τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη
πηγή: AP Photo/Martin Meissner

Δέκα ημέρες πριν το καθοριστικό ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν υπέστη εντός έδρας διασυρμό από την Στουτγκάρδη (1-4), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» δέχτηκαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στη «Μπάι Αρίνα», καθώς πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα βρίσκονταν πίσω στο σκορ με δύο γκολ, μπήκαν στ’ αποδυτήρια έχοντας δεχτεί άλλα δύο, γεγονός που μετέτρεψε το β’ ημίχρονο σε «τυπική διαδικασία».

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ μπήκε με το… αριστερό στο 2026, μετά τη χειμερινή διακοοπή του πρωταθλήματος, παρέμεινε στους 29 βαθμούς, όσους έφτασαν οι «Σουηβοί» μετά το σημερινό τους εμφατικό «τρίποντο».

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσο, Άντριχ, Μπελοσιάν (46′ Μπαντέ), Αρτούρ, Γκαρσία, Φερνάντες (66′ Χόφμαν), Γκριμάλντο (82′ Λούκας), Τίλμαν, Τέγια (46′ Πόκου), Τεριέ (66′ Σακό).

 

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 3-3 (22’πέν. Ουζούν, 71′ Εμπνουταλίμπ, 90’+2 Νταχούντ – 10′ Μπέιερ, 68′ Νμετσά, 90’+6 Τσουκβουεμέκα)

Φράιμπουργκ-Αμβούργο 2-1 (53′ πεν. Γκρίφο, 83′ Ματάνοβιτς-48′ Βούσκοβιτς)

Χαϊντενχάιμ-Κολωνία 2-2 (15′ Πιέρινγκερ, 26′ Νίχαους-18′ Μαρτέλ, 48′ Ελ Μάλα

Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς 2-2 (77′ Γέονγκ, 86′ Ντοκί-30′ Αμίρι, 69′ Χόλερμπαχ)

Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 1-4 (66’πέν. Γκριμάλντο – 7′,45′ Λέβελινγκ, 29′ πέν. Μίτελσταντ, 45’+2 Ούνταβ)

Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ 11/1

Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ 11/1

Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ Αναβολή

Ζανκτ Πάουλι-Λειψία Αναβολή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 41

Ντόρτμουντ 33 -16αγ.

Λειψία 29

Λεβερκούζεν 29 -16αγ.

Στουτγκάρδη 29 -16αγ.

Χοφενχάιμ 27

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 26 -16αγ.

Φράιμπουργκ 23 -16αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 22 -16αγ.

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 17 -16αγ.

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16 -16αγ.

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 12

Χαϊντενχάιμ 12 -16αγ.

Μάιντς 9 -16αγ.

22:03 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: Ο «Ντέλιας» έφερε την… τέλεια βραδιά

Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς που οι δυο ομάδες συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, ο ΠΑΟΚ δεν είχε...
21:45 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Ξανά στην κορυφή οι ερυθρόλευκοι

Με τον Μεχντί Ταρέμι σε ρόλο δημιουργού αλλά και σκόρερ, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 2-0 του Ατ...
19:14 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν – «Είναι πρότυπο για όλους»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μεγάλος νικητής στη μάχη του Λος Άντζελες, πήρε μετά το ματς τη φανέλ...
17:49 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ρήξη συνδέσμου ο Μόρις – Τον «χάνει» για ένα μήνα ο Ολυμπιακός

Ρήξη συνδέσμου είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη ο Μόντε Μόρις στην αναμέτρηση τ...
