Στέιτ Ντιπάρμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Βενεζουέλα να εγκαταλείψουν τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε το Σάββατο τους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσους βρίσκονται ήδη εκεί «να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα», επικαλούμενο τη «ρευστή» κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

«Υπάρχουν αναφορές για ομάδες ένοπλων πολιτοφυλακών, γνωστές ως colectivos, οι οποίες στήνουν οδοφράγματα και ερευνούν οχήματα για στοιχεία που αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητα ή την υποστήριξη προς τις ΗΠΑ. Οι αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί όταν μετακινούνται οδικώς», αναφέρει η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.