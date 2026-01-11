Παναθηναϊκός: Τελειώνει η πώληση του Ντραγκόφσκι στη Βίντζεβ Λοτζ – Όφελος έως και 800.000 ευρώ για τους Πράσινους

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον το θέμα της πώλησης του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι απ’ τον Παναθηναϊκό στην πολωνική Βίντζεβ Λοτζ. Ο 26χρονος Πολωνός γκολκίπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Κυριακής (11/1) ολοκληρώνοντας τη διετή παρουσία του στους «πράσινους» (72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις) κι επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα του, όπως επιθυμούσε κι ο ίδιος εδώ κι εβδομάδες.

Ο Παναθηναϊκός θα καρπωθεί απ’ την πώλησή του ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους θα «αγγίξει» τις 800.000 ευρώ, ενώ παράλληλα θα βγάλει από πάνω του κι ένα συμβόλαιο το οποίο του «κόστιζε» κάθε έτος 850.000 ευρώ «καθαρά». Οπερ σημαίνει πως το συνολικό ποσό που θα «αφαιρέσει» απ’ τους προϋπολογισμούς του θα φτάσει τα 2.125.000 ευρώ (ή 2.725.000 ευρώ με την εφορία), αδειάζοντας χώρο στο μπάτζετ του για άλλες κινήσεις.

Από εκεί και πέρα, πέρα απ’ την ενίσχυση που θα υπάρξει στο ρόστερ των «πράσινων» θα ακολουθήσουν κι άλλες αποχωρήσεις, με τους Γιώργο Νίκα και Έλτον Φικάι να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Super League (τον δεύτερο τον θέλει δανεικό ο Ατρόμητος).

Τέλος, εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες και με τους Τόνι Βιλένα και Ντάνιελ Μαντσίνι, οι οποίοι δεν είναι στα άμεσα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

