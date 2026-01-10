ΗΠΑ: 29 συλλήψεις στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τη δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα της ICE

Είκοσι εννέα άτομα που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη συνελήφθησαν από την αστυνομία, δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε χθες Παρασκευή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο το οποίο τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο το μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) το οποίο πυροβόλησε και σκότωσε μία γυναίκα στη Μινεάπολη της Μινεσότα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα περιστατικό που πυροδότησε διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Στο νέο βίντεο η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών, μοιάζει ήρεμη και ακούγεται να λέει στον αστυνομικό: «είναι εντάξει, φίλε, δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου», κάποιες από τις τελευταίες λέξεις που είπε προτού ο αστυνομικός ανοίξει πυρ εναντίον της καθώς αυτή προσπαθεί να φύγει με το αυτοκίνητό της.

Το βίντεο αυτό, διάρκειας 47 δευτερολέπτων, μοιάζει βέβαιο ότι θα υποδαυλίσει ακόμη περισσότερο την ένταση μεταξύ των πολιτειακών και τοπικών αρχών από τη μία και μελών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, με τις δύο πλευρές να έχουν παρουσιάσει εντελώς διαφορετικές εκδοχές του περιστατικού.

Οι αρχές της Μινεσότα ανακοίνωσαν χθες ότι θα ξεκινήσουν δική τους έρευνα, αφού πολιτειακοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής της τάξης κατηγόρησαν το FBI – που διεξάγει έρευνα για το περιστατικό— ότι αρνείται να συνεργαστεί με πολιτειακούς ερευνητές.

Το βίντεο ξεκινά την ώρα που ο αστυνομικός της ICE, ο Τζόναθαν Ρος, βγαίνει από το αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το SUV της Γκουντ το οποίο εμποδίζει εν μέρει την κυκλοφορία.

Καθώς ο Ρος πλησιάζει, η Γκουντ βάζει όπισθεν και προχωρά μερικά μέτρα προτού μιλήσει στον αστυνομικό μέσα από το αυτοκίνητο. Ο Ρος κάνει έναν κύκλο γύρω από το όχημα και τραβά με το κινητό του την πινακίδα κυκλοφορίας του. Τότε η σύζυγος της Γκουντ, η Μπέκα Γκουντ, που βρίσκεται στον δρόμο του λέει: «δεν αλλάζουμε τις πινακίδες μας κάθε πρωί, απλώς να το ξέρεις. Θα είναι η ίδια πινακίδα όταν έρθει να μας μιλήσεις αργότερα».

Η Μπέκα Γκουντ, που επίσης τράβαγε βίντεο με το κινητό της, πρόσθεσε: «Θέλεις να τα βάλεις μαζί μας; Θα σου έλεγα να πας να φας κάτι».

Εκείνη τη στιγμή ακόμη ένας αστυνομικός της ICE πλησιάζει το όχημα της Γκουντ από την πλευρά του οδηγού και της ζητά να βγει από το αυτοκίνητο. Εκείνη κάνει όπισθεν για λίγο και στη συνέχεια στρίβει προς τα δεξιά, στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που βρισκόταν ο αστυνομικός, και αρχίζει να προχωρά προς τα μπρος.

Εκείνη την ώρα ο Ρος, που έχει επιστρέψει στην μπροστινή αριστερή πλευρά του SUV, φωνάζει «ώπα». Στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί και για λίγο το όχημα χάνεται από το πλάνο. Αμέσως μετά το αυτοκίνητο φαίνεται να προχωρά ακυβέρνητο στον δρόμο και ακούγεται κάποιος να λέει «γ…μένη σκύλα».

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

Διαφορετικές εκδοχές

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει κατηγορήσει την Γκουντ ότι χρησιμοποίησε σκόπιμα το αυτοκίνητό της ως όπλο, ανήρτησε το βίντεο, λέγοντας ότι δείχνει πως η ζωή του αστυνομικού τέθηκε σε κίνδυνο.

Άλλα βίντεο δείχνουν την Γκουντ να στρίβει τους μπροστινούς τροχούς του αυτοκινήτου μακριά από τον Ρος καθώς προχωρά, ενώ εκείνος πυροβολεί τρεις φορές, πηδώντας προς τα πίσω για να απομακρυνθεί από το μπροστινό μέρος του οχήματος. Οι δύο τελευταίοι πυροβολισμοί φαίνεται να στοχεύουν μέσα από το παράθυρο του οδηγού, αφού ο μπροστινός προφυλακτήρας του αυτοκινήτου έχει ήδη περάσει δίπλα από τα πόδια του αστυνομικού.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν το αυτοκίνητο ακούμπησε τον Ρος, αλλά τα βίντεο δείχνουν ότι στεκόταν όρθιος και κινήθηκε ήρεμα προς το αυτοκίνητο μετά τους πυροβολισμούς.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι ο αστυνομικός βρισκόταν σε κατάσταση αυτοάμυνας και κατηγόρησαν τη Γκουντ για «εσωτερική τρομοκρατία», κάτι που ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε «σκουπίδια» με βάση τα στοιχεία από τα βίντεο.

Η Γκουντ ήταν μητέρα τριών παιδιών. Η σύζυγός της εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού της Μινεσότα χθες στην οποία αναφέρει ότι οι δυο τους «σταμάτησαν για να υποστηρίξουν τους γείτονές μας».

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα», έγραψε.

Σελίδα στον ιστότοπο συλλογής δωρεών GoFundMe που έχει στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για την οικογένεια της Γκουντ είχε συγκεντρώσει το απόγευμα της Παρασκευής 1,5 εκατ. δολάρια. Μήνυμα στον ιστότοπο αναφέρει ότι δεν γίνονται πλέον δεκτές δωρεές και ότι τα χρήματα θα τοποθετηθούν σε καταπίστευμα για την οικογένεια.

Ξεχωριστές έρευνες

Η Μέρι Μοριάρτι, επικεφαλής εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν της Μινεάπολης, και ο Δημοκρατικός γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Μινεσότα, ο Κιθ Έλισον, δήλωσαν χθες ότι ξεκινούν δική τους έρευνα για το περιστατικό. Η κεντρική υπηρεσία ερευνών της πολιτείας (BCA) επεσήμανε ότι θα συμμετάσχει.

Την Πέμπτη η BCA είχε καταγγέλλει ότι το FBI εμποδίζει την πρόσβασή της σε στοιχεία και σε αυτόπτες μάρτυρες, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε δεχθεί να συνεργαστεί σε κοινή έρευνα με τις αρχές της Μινεσότα.

Εξάλλου ο Φρέι κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι προσπαθεί να προκαθορίσει τα ευρήματα αποκλείοντας τους ερευνητές της πολιτείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους και ο Βανς, έχουν δηλώσει ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις σε πολιτειακό επίπεδο. Ωστόσο η Μοριάρτι τόνισε ότι η απόφαση για αυτό είναι δική της.

«Σίγουρα υπάρχουν περίπλοκα νομικά ζητήματα όταν εμπλέκεται ένας ομοσπονδιακός πράκτορας επιβολής της τάξης. Αλλά ο νόμος είναι ξεκάθαρος: έχουμε τη δικαιοδοσία να λάβουμε αυτή την απόφαση», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον μέλος της υπηρεσίας φύλαξης συνόρων πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα και μία γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό τους την Πέμπτη το βράδυ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε χθες ότι οι τραυματίες είναι ο Λουίς Νταβίντ Νίκο Μονκάντα και η Γιορλένις Μπέτζαμπεθ Σαμπράνο- Κοντρέρας, επισημαίνοντας ότι και οι δύο φέρονται να είναι συνεργάτες βενεζουελάνικης συμμορίας και ότι βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ Κιθ Γουίλσον δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν η εκδοχή της κυβέρνησης βασίζεται σε γεγονότα, χωρίς ανεξάρτητη έρευνα.

Τα δύο περιστατικά έχουν πυροδοτήσει μεγάλες διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, το Πόρτλαντ και άλλες αμερικανικές πόλεις, ενώ νέες κινητοποιήσεις αναμένονται το Σαββατοκύριακο.

Και στις δύο πόλεις οι Δημοκρατικοί δήμαρχοι έχουν ζητήσει την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων, εκτιμώντας ότι η παρουσία τους προκαλεί χάος και δημιουργεί ανώφελες εντάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ