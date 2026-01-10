Αλεξανδρούπολη: Τζάμι έπεσε από πολυκατάστημα λόγω των ισχυρών ανέμων – Ζημιές και σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  • Μπουρίνι με ισχυρή νεροποντή, δυνατούς ανέμους και καταιγίδες έπληξε την Αλεξανδρούπολη το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.
  • Λόγω των ισχυρών ανέμων ένα παράθυρο πολυκαταστήματος κατέληξε στο έδαφος, ενώ οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα που έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πολλά δέντρα έπεσαν σε πεζοδρόμια και τουλάχιστον δύο οχήματα έχουν υποστεί ζημιές.
  • Η κατάσταση σε κεντρικούς δρόμους είναι χαοτική, με κάδους απορριμμάτων αναποδογυρισμένους και φερτά υλικά να εμποδίζουν την κυκλοφορία. Αστυνομία και δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την απομάκρυνση αντικειμένων από τα οδοστρώματα.
Αλεξανδρούπολη: Τζάμι έπεσε από πολυκατάστημα λόγω των ισχυρών ανέμων – Ζημιές και σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μπουρίνι με ισχυρή νεροποντή, δυνατούς ανέμους και καταιγίδες έπληξε την Αλεξανδρούπολη το απόγευμα του Σαββάτου (10/01), προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα που έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, λόγω των ισχυρών ανέμων ένα τζάμι παραθύρου πολυκατάστημα κατέληξε στο έδαφος, και από θαύμα δεν υπήρχαν τραυματίες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το evros24.gr, η κατάσταση σε κεντρικούς δρόμους είναι χαοτική. Κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και φερτά υλικά εμποδίζουν την κυκλοφορία. Πολλά δέντρα έπεσαν σε πεζοδρόμια, ενώ τουλάχιστον δύο οχήματα να έχουν υποστεί ζημιές.

Αστυνομία και δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την απομάκρυνση αντικειμένων από τα οδοστρώματα και τον καθαρισμό των πρανών, ενώ η κίνηση στους δρόμους συνεχίζεται με σοβαρές δυσκολίες σε σημεία όπου έχει συγκεντρωθεί νερό και φερτά υλικά.

Δείτε φωτογραφίες

 

20:36 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

