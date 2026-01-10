Ζελένσκι: Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση – Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε με εκπροσώπους των ΗΠΑ για ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου, προσθέτοντας πως “Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση”.
  • Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει την τελευταία ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε ότι “Η συνεδρίαση θα ασχοληθεί με τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Φλόριντα
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα Σάββατο με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση», έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει την τελευταία ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην οποία έκανε χρήση του βαλλιστικού πυράυλου Oreshnik μέσου βεληνεκούς.

«Η συνεδρίαση θα ασχοληθεί με τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει στην παραγραφή οφειλών από φέτος – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ελληνική οικονομία: Αυτά είναι τα κρίσιμα ραντεβού της χώρας με τους οίκους αξιολόγησης-Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:53 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νέα προειδοποίηση Τραμπ στην Τεχεράνη: Η βιαιότητα εναντίον των Ιρανών δεν θα μείνει ατιμώρητη – Έτοιμες να βοηθήσουν οι ΗΠΑ

Διπλό “χτύπημα” από τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Αρχικά, με νέο του μήν...
20:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σάλος με αστυνομικό που ανέβαζε προκλητικές φωτογραφίες στο OnlyFans – Συνάδελφοί της ζητούν να απολυθεί

Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης ερευνά μια αστυνομικό από το Κουί...
19:47 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Διάταγμα Τραμπ για την προστασία των εσόδων από πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην προστασί...
19:31 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: «Είχαμε ενημερωθεί από τις Βρυξέλλες εδώ και 3 – 4 μήνες για πιθανές υβριδικές απειλές» – Η αποκάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου

Μαίνεται ο σάλος στην Κύπρο για το βίντεο το οποίο συνδέει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι