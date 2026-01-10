Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν – «Είναι πρότυπο για όλους»

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς μετά τη νίκη, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον «βασιλιά» και όσα έχει πετύχει.
  • Ο Greek Freak ζήτησε τη φανέλα λέγοντας «Πήρα τη φανέλα του. Απλώς τη ζήτησα και μου είπε ‘είναι δική σου’», ενώ τόνισε τον σεβασμό του για την 23ετή συνέπεια του Λεμπρόν.
  • Ο Αντετοκούνμπο χαρακτήρισε τον Λεμπρόν «πρότυπο για κάθε αθλητή», υπογραμμίζοντας πόσο δύσκολο είναι να είσαι τόσο συνεπής και διαθέσιμος για 23 χρόνια.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μεγάλος νικητής στη μάχη του Λος Άντζελες, πήρε μετά το ματς τη φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς, μιλώντας με θαυμασμό για τον 41χρονο «βασιλιά» και όσα έχει πετύχει.

«Πήρα τη φανέλα του. Απλώς τη ζήτησα και μου είπε ‘είναι δική σου’. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να ήταν και η τελευταία φορά που παίξαμε αντίπαλοι. Είχαμε να τεθούμε αντιμέτωποι από το 2022, γιατί είχε κάποιους τραυματισμούς. Έχω μεγάλο σεβασμό για εκείνον, όπως και εκείνος για μένα. Όταν παίζουμε δίνω φυσικά τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά όταν τον αγκαλιάζω ξέρει πως τον σέβομαι απόλυτα για ό,τι έχει πετύχει σε αυτά τα 23 χρόνια. Καταλαβαίνω πλέον πόσο δύσκολο είναι να είσαι συνεπής και στη διάθεση της ομάδας σου. Δεν είναι εύκολο. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν το δικό μου ταξίδι και φαντάζομαι πόσο δύσκολο ήταν και το δικό του», τόνισε ο Greek Freak και πρόσθεσε:

«Είναι το πρότυπο για κάθε αθλητή, όχι μόνο παίκτη του μπάσκετ. Το να είσαι τόσο συνεπής για 23 χρόνια, να είσαι διαθέσιμος, νικητής και να ηγείσαι δίνοντας το παράδειγμα, είναι κάτι απίστευτο. Κάθε ευκαιρία που θα έχω να είμαι κοντά σε κάποιον σπουδαίο και να τον ανταγωνίζομαι θα την πάρω. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Έχω απεριόριστο σεβασμό για εκείνον και την οικογένειά του, αλλά και τον τρόπο που έχει πορευτεί για 23 χρόνια. Μου είχε λείψει να τον αντιμετωπίζω, γιατί μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό. Είναι ένας από τους ανθρώπους που θαυμάζω, μέσα και έξω από το γήπεδο».

 

