Τζένη Καρέζη: Γεννήθηκε σαν σήμερα – Η ανάρτηση της Finos Film

  • Η σπουδαία ηθοποιός Τζένη Καρέζη, ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές καλλιτέχνιδες της χώρας μας, και γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 12 Ιανουαρίου του 1932. Έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1954 και το κινηματογραφικό της το 1955. Έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου του 1992.
  • Η Finos Film, η οποία συνεργάστηκε με την Τζένη Καρέζη σε 13 ταινίες, τίμησε τη μνήμη της με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Finos Film αναφέρει ότι η Τζένη Καρέζη «θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ… Όμως η Τζένη αποφάσισε να μείνει σε αυτόν τον τόπο τον μικρό, που γινόταν μεγάλος μαζί της».
Τζένη Καρέζη
Φωτογραφία: Finos Film Official/ Facebook

Η Τζένη Καρέζη έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1954, στην παράσταση «Ωραία Ελένη», και το κινηματογραφικό της ένα χρόνο αργότερα, το 1955, στη ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Η σπουδαία καλλιτέχνις ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές ηθοποιούς της χώρας μας, και γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 12 Ιανουαρίου του 1932. Έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου του 1992.

Η Finos Film συνεργάστηκε με την Τζένη Καρέζη σε 13 ταινίες, την χρυσή περίοδο του κινηματογράφου στη χώρα μας. Η εταιρεία παραγωγής με αφορμή τη σημερινή ημέρα θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, η Finos Film δημοσίευσε στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες φωτογραφίες από την επιτυχημένη πορεία της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, μούσα του Κιούμπρικ και του Κόπολα, να περπατά στο κόκκινο χαλί και να κερδίζει Όσκαρ.

Όμως η Τζένη αποφάσισε να μείνει σε αυτόν τον τόπο τον μικρό, που γινόταν μεγάλος μαζί της. Έγινε μούσα των Ελλήνων. Έγινε επαναστάτρια, μητέρα, κόρη, αδελφή και σύμβολο γυναικείας δύναμης και ακέραιου ήθους. Έγινε η Τζένη μας. Και την ευχαριστούμε εκεί ψηλά για όλα».

16:33 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

