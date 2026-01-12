Τζένη Καρέζη: Γεννήθηκε σαν σήμερα – Η ανάρτηση της Finos Film

Η Τζένη Καρέζη έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1954, στην παράσταση «Ωραία Ελένη», και το κινηματογραφικό της ένα χρόνο αργότερα, το 1955, στη ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Η σπουδαία καλλιτέχνις ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές ηθοποιούς της χώρας μας, και γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 12 Ιανουαρίου του 1932. Έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου του 1992.

Η Finos Film συνεργάστηκε με την Τζένη Καρέζη σε 13 ταινίες, την χρυσή περίοδο του κινηματογράφου στη χώρα μας. Η εταιρεία παραγωγής με αφορμή τη σημερινή ημέρα θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, η Finos Film δημοσίευσε στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες φωτογραφίες από την επιτυχημένη πορεία της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, μούσα του Κιούμπρικ και του Κόπολα, να περπατά στο κόκκινο χαλί και να κερδίζει Όσκαρ.

Όμως η Τζένη αποφάσισε να μείνει σε αυτόν τον τόπο τον μικρό, που γινόταν μεγάλος μαζί της. Έγινε μούσα των Ελλήνων. Έγινε επαναστάτρια, μητέρα, κόρη, αδελφή και σύμβολο γυναικείας δύναμης και ακέραιου ήθους. Έγινε η Τζένη μας. Και την ευχαριστούμε εκεί ψηλά για όλα».