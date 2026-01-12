Αλέξανδρος Ρήγας: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μετά την πρεμιέρα του «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;»

  • Η ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;» βγήκε στις αίθουσες, ωστόσο ο δημιουργός της απείχε από την επίσημη πρεμιέρα λόγω διαφωνιών με την εταιρεία παραγωγής.
  • Μετά το περιπετειώδες λανσάρισμα της ταινίας, ο Αλ. Ρήγας θα επιστρέψει και πάλι από τη μεγάλη οθόνη στη… μικρή.
  • Η νέα κωμική σειρά που ετοιμάζει δεν θα είναι οικογενειακή κωμωδία, αλλά θα έχει ισχυρό γυναικείο πρόσημο, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις γυναίκες. Η σειρά προορίζεται για την ΕΡΤ και αναμένεται να βγει στον αέρα την προσεχή σεζόν.
Αλέξανδρος Ρήγας

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;», σύμφωνα με τη Reallife.

Η ταινία, που βασίζεται στη θρυλική σειρά του Mega, βγήκε στις αίθουσες, ωστόσο ο δημιουργός της απείχε από την επίσημη πρεμιέρα λόγω διαφωνιών με την εταιρεία παραγωγής.

Μετά το περιπετειώδες λανσάρισμα της ταινίας, ο Αλ. Ρήγας θα επιστρέψει και πάλι από τη μεγάλη οθόνη στη… μικρή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα κωμική σειρά που ετοιμάζει δεν θα είναι οικογενειακή κωμωδία, αλλά θα έχει ισχυρό γυναικείο πρόσημο, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις γυναίκες. Η σειρά προορίζεται για την ΕΡΤ και αναμένεται να βγει στον αέρα την προσεχή σεζόν.

