Αλέξανδρος Ρήγας: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μετά την πρεμιέρα του «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;»

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;», σύμφωνα με τη Reallife.

Η ταινία, που βασίζεται στη θρυλική σειρά του Mega, βγήκε στις αίθουσες, ωστόσο ο δημιουργός της απείχε από την επίσημη πρεμιέρα λόγω διαφωνιών με την εταιρεία παραγωγής.

Μετά το περιπετειώδες λανσάρισμα της ταινίας, ο Αλ. Ρήγας θα επιστρέψει και πάλι από τη μεγάλη οθόνη στη… μικρή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα κωμική σειρά που ετοιμάζει δεν θα είναι οικογενειακή κωμωδία, αλλά θα έχει ισχυρό γυναικείο πρόσημο, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις γυναίκες. Η σειρά προορίζεται για την ΕΡΤ και αναμένεται να βγει στον αέρα την προσεχή σεζόν.