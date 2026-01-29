Χριστίνα Κολέτσα: «Κάποιες στιγμές μου λείπει το ότι δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Χριστίνα Κολέτσα, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, ανάμεσα σε άλλα εξήγησε τον λόγο που στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για την άμβλωση που είχε κάνει. Επίσης, αναφέρθηκε στο θέμα της οικογένειας, εκφράζοντας τις σκέψεις της γύρω από αυτό το κομμάτι.

Σχετικά με το γεγονός πως έχει μιλήσει ανοιχτά για την άμβλωση που είχε κάνει, η ερμηνεύτρια είπε στη συνέντευξή της ότι: «Το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι φτάνει πια με την παραμικρή αφορμή, ο καθένας να βγαίνει να λέει το μακρύ του και το κοντό του.

Μπορεί μία γυναίκα να βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, να είναι σε μία ηλικία που δεν μπορεί τόσο εύκολα να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα που ακούει, να νιώθει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου επειδή αναγκάζεται να προβεί σε μία τέτοια διαδικασία».

Συνεχίζοντας, η Χριστίνα Κολέτσα εξήγησε πως: «Κάποιες στιγμές μου λείπει το ότι δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια. Κάποιες άλλες φορές αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να κάνω οικογένεια με τις υπάρχουσες συνθήκες, και δεν θα μπορούσα. Οπότε ηρεμώ και συνεχίζω να κάνω βίντεο κλιπ και να δουλεύω όσο πιο καλά μπορώ στο αντικείμενό μου».

