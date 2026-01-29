Φαίη Σκορδά για Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Δύναμη και κουράγιο – Όλοι έχουμε ζήσει μια τέτοια απώλεια»

Σύνοψη από το

  • Τα συλλυπητήρια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μετέφερε η Φαίη Σκορδά κι οι συνεργάτες της για τον θάνατο της μητέρας του.
  • Η Φαίη Σκορδά εξέφρασε τη συμπαράστασή της, λέγοντας: «Δύναμη και κουράγιο. Ξέρουμε όλοι κι έχουμε ζήσει όλοι κάπως μια τέτοια απώλεια».
  • Η Νάνσυ Νικολαΐδου σημείωσε ότι «ποτέ τελικά δεν είσαι έτοιμος για μια τέτοια απώλεια», με τον Άρη Καβατζίκη να προσθέτει πως «η απώλεια της μαμάς είναι απώλεια όλου του κόσμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: fayskorda/ Instagram

Τα συλλυπητήρια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μετέφερε η Φαίη Σκορδά κι οι συνεργάτες της για τον θάνατο της μητέρας του.

«Συλλυπητήρια! Δύναμη και κουράγιο. Ξέρουμε όλοι κι έχουμε ζήσει όλοι κάπως μια τέτοια απώλεια. Είναι πολύ δύσκολο. Δύναμη και κουράγιο σε όλη την οικογένεια», ανέφερε η Φαίη Σκορδά με την Νάνσυ Νικολαΐδου να παίρνει τον λόγο: «Όσο και να ετοιμάζεσαι για το αντίο γιατί ο άνθρωπός σου είναι σε μια διαδικασία, ποτέ τελικά δεν είσαι έτοιμος για μια τέτοια απώλεια».

«Η απώλεια της μαμάς είναι απώλεια όλου του κόσμου. Σε ενηλικιώνει τόσο απότομα ακόμα κι αν είσαι στην ενηλικίωση», είπε από τη μεριά του ο Άρης Καβατζίκης.

