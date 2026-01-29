Φαίη Σκορδά για Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Δύναμη και κουράγιο – Όλοι έχουμε ζήσει μια τέτοια απώλεια»

Τα συλλυπητήρια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μετέφερε η Φαίη Σκορδά κι οι συνεργάτες της για τον θάνατο της μητέρας του.

«Συλλυπητήρια! Δύναμη και κουράγιο. Ξέρουμε όλοι κι έχουμε ζήσει όλοι κάπως μια τέτοια απώλεια. Είναι πολύ δύσκολο. Δύναμη και κουράγιο σε όλη την οικογένεια», ανέφερε η Φαίη Σκορδά με την Νάνσυ Νικολαΐδου να παίρνει τον λόγο: «Όσο και να ετοιμάζεσαι για το αντίο γιατί ο άνθρωπός σου είναι σε μια διαδικασία, ποτέ τελικά δεν είσαι έτοιμος για μια τέτοια απώλεια».

«Η απώλεια της μαμάς είναι απώλεια όλου του κόσμου. Σε ενηλικιώνει τόσο απότομα ακόμα κι αν είσαι στην ενηλικίωση», είπε από τη μεριά του ο Άρης Καβατζίκης.