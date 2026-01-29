Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα»

Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, δεν πήγε στην ραδιοφωνική του εκπομπής στον Sfera 102.2. Παρ’ όλα αυτά, μίλησε τηλεφωνικά στον αέρα, με τη φωνή του να «σπάει».

Η κηδεία της μητέρας του θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκιδική την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

«Γύρισα στο σπίτι πάρα πολύ στεναχωρημένος από όλο αυτό το βαρύ κλίμα και από τα Τρίκαλα και από τα παιδιά στην Ρουμανία και έρχεται και ακόμη ένα νέο πάρα πολύ άσχημο για μένα, έτσι κι ήθελα να το μοιραστώ, έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες. Μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο και εντάξει τώρα, δεν είναι ώρα ούτε αναλύσεις να κάνω, ούτε να τα εξηγήσω αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όποιος δεν το έχει αντιμετωπίσει και δεν μπορώ να του εξηγήσω, είναι αυτή η ροή της ζωής» είπε ο Γρηγόρης Αρναούγλου.

«Το πιο δύσκολο είναι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς»

«Έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι, όσο κι αν καμιά φορά, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις στο σημείο να λες να ηρεμήσει» περιέγραψε.

«Δηλαδή ξέρεις, αυτό αν δεν το ζήσει κάποιος, μακάρι να μην το ζήσει κανένας. Πραγματικά το λέω αυτό και επειδή ξαναλέω ότι αυτός είναι ο σωστός κύκλος, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι το ανάποδο» πρόσθεσε.

«Απλά θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσω ρε παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε στο χωριό να κάνουμε την επιθυμία της να ταφεί εκεί στη Χαλκιδική».

«Σας ζητώ συγγνώμη που ήταν λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και είμαι από τη μία λες ok, ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει. Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια. Είναι η απώλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα. Θα ήθελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και δίνεται τα τραγούδια της αλλά αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Όποτε μπορούσε να μ’ ακούσει στο ραδιόφωνο…» σημείωσε.

