Τα 3 ζώδια που νιώθουν ξανά ευτυχισμένα – «Δεν φοβάστε να αγαπήσετε ή να αγαπηθείτε»

  Ξεκινώντας από τις 29 Ιανουαρίου, τρία ζώδια θα βιώσουν μια ευτυχία που έχουν καιρό να νιώσουν, καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει χαρά και είναι από τις πιο γλυκές διελεύσεις.
  Η Σελήνη στον Καρκίνο επιτρέπει την επανασύνδεση με ανθρώπους από τους οποίους είχαμε απομακρυνθεί, ενώ «το βάρος» επιτέλους υποχωρεί. Νιώθετε "θάρρος και ζεστασιά", χωρίς φόβο να αγαπήσετε ή να αγαπηθείτε.
  Οι Λέοντες, οι Αιγόκεροι και οι Δίδυμοι είναι τα τρία ζώδια που θα δρέψουν τους καρπούς αυτής της ευλογίας, βρίσκοντας ηρεμία, κοινωνικότητα και απομάκρυνση από όσα κλέβουν την ευτυχία τους.
Ξεκινώντας από τις 29 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια θα βιώσουν μια ευτυχία που έχουν καιρό να νιώσουν. Η Σελήνη στον Καρκίνο είναι ίσως η πιο γλυκιά από όλες τις σεληνιακές διελεύσεις και η ικανότητά της να φέρνει χαρά είναι αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της.

Ενώ αυτή η ευλογία είναι διαθέσιμη σε όλους, την Πέμπτη, αυτά τα συγκεκριμένα ζώδια θα καταφέρουν πραγματικά να δρέψουν τους καρπούς της παρουσίας της. Είναι η στιγμή που το «βάρος» επιτέλους υποχωρεί. Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Καρκίνο, επανασυνδεόμαστε με ανθρώπους από τους οποίους είχαμε απομακρυνθεί ή με τους οποίους είχαμε έρθει σε σύγκρουση. Νιώθουμε ότι κανείς ανάμεσά μας δεν έχει κρυφή ατζέντα, ούτε φυσικά κι εμείς.

Η ευτυχία είναι η μόνη ετυμηγορία εδώ. Η Σελήνη στον Καρκίνο μας φέρνει ζεστασιά, αλλά και λίγη τόλμη. Δεν φοβόμαστε να αγαπήσουμε ή να αγαπηθούμε. Είμαστε πανέτοιμοι στις 29 Ιανουαρίου.

Τα 3 ζώδια που νιώθουν ξανά ευτυχισμένα από σήμερα, 29 Ιανουαρίου

  • Λέων,
  • Αιγόκερως,
  • Δίδυμος

Λέων

Η Σελήνη στον Καρκίνο στρέφει την προσοχή σας προς τα μέσα, Λέοντες. Μετά τις 29 Ιανουαρίου, η ευτυχία επιστρέφει γιατί επιτρέπετε στους εαυτούς σας ένα διάλειμμα από το να είστε πάντα εκεί για όλους. Αυτή είναι μια ευγενική πλευρά σας, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να αφήνετε τους άλλους να έρχονται σε εσάς.

Την Πέμπτη, επανασυνδέεστε με κάποιο άτομο που σας κάνει να νιώθετε ότι σας «βλέπει» πραγματικά. Αυτό μπορεί να σας προκαλέσει έκπληξη, Λέοντες, αλλά και να σας βοηθήσει να βγείτε από το καβούκι σας. Φανταστείτε να σας αναγνωρίζουν για αυτό που είστε· αυτό είναι σίγουρα απελευθέρωση. Σας δίνει την αίσθηση ότι δεν είστε μόνοι στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και θέλουν να είναι κοντά σας. Κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Καρκίνο, η χαρά επιστρέφει και γεμίζει την καρδιά σας. Είστε πανέτοιμοι τώρα, Λέοντες.

Αιγόκερως

Η χαρά και η ευτυχία έρχονται προς το μέρος σας κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Καρκίνο, Αιγόκεροι. Στις 29 Ιανουαρίου, έρχεστε πολύ πιο κοντά σε κάποιο άτομο που σας αρέσει. Φαίνεται πως αυτή είναι η στιγμή που όλα αλλάζουν, και αυτό είναι καλό.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής φάσης, γίνεστε πιο κοινωνικοί και πιο ικανοί στην κοινωνική συναναστροφή. Μπορεί να είστε ντροπαλοί κάποιες φορές, Αιγόκεροι, στηριζόμενοι μόνο σε όσα ήδη γνωρίζετε. Ωστόσο, αυτή η ημέρα σάς κάνει να σκέφτεστε έξω από τα καθιερωμένα όσον αφορά το τι σας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Αφήστε την ευτυχία να έρθει κατά κύματα, Αιγόκεροι. Μην μπαίνετε εμπόδιο στον δρόμο της και μην είστε αμυντικοί. Ζήστε τη ζωή σας όπως της αξίζει. Με αυτόν τον τρόπο, θα ζήσετε μια χαρούμενη ζωή με αγαπημένα πρόσωπα που θέλουν να είναι μαζί σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, η Σελήνη στον Καρκίνο σάς βοηθά να ηρεμήσετε τη συναισθηματική σας κατάσταση μετά από μια περίοδο πνευματικής υπερφόρτωσης. Και αλήθεια, ποιος δεν είναι πνευματικά υπερφορτωμένος στις μέρες μας; Μετά τις 29 Ιανουαρίου, η χαρά επιστρέφει γιατί απομακρύνεστε από όσα κλέβουν την ευτυχία σας. Βλέπετε λίγο λιγότερο ειδήσεις και αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στο doomscrolling (την ακατάσχετη ανάγνωση δυσάρεστων ειδήσεων). Αυτό είναι καλό για εσάς, Δίδυμοι.

Αν και είναι καλό να παραμένετε ενημερωμένοι, παρατηρήστε πόσο αναζωογονητικό είναι όταν δεν τροφοδοτείτε τον εαυτό σας με μια συνεχή «δίαιτα» καταστροφολογίας. Μια αίσθηση ικανοποίησης προέρχεται από την απλότητα. Γνώριμα μέρη, καθησυχαστικές συνήθειες ή ειλικρινείς συζητήσεις σάς βοηθούν να νιώσετε ξανά παρόντες. Μόλις η νευρική σας ενέργεια καταλαγιάσει, η ευτυχία θα ακολουθήσει φυσικά.

 

 

