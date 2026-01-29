Τηλεθέαση (28/1): Ο αγώνας του Ολυμπιακού πρώτος στους πίνακες

Σύνοψη από το

  • Ο αγώνας του Ολυμπιακού ξεχώρισε στους πίνακες της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης (28/1).
  • Στην κατηγορία PRIME TIME – Σύνολο, η αναμέτρηση Άγιαξ – Ολυμπιακός στο MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση με 27,4%.
  • Αντίστοιχα, και στο PRIME TIME – Δυναμικό, ο αγώνας Άγιαξ – Ολυμπιακός βρέθηκε στην κορυφή με 26,2%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Ολυμπιακός

Ο αγώνας του Ολυμπιακού ξεχώρισε στους πίνακες της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης (28/1).

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 MEGA Άγιαξ – Ολυμπιακός 27,4
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 17
3 ALPHA Το σόι σου (Ε) 16
4 ANT1 Grand Hotel 14,7
5 ΣΚΑΪ Survivor 11,5
6 STAR MasterChef 11,3
7 MEGA Pre Game 10,2
8 ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 8,9
9 ALPHA Ελληνική ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» 8,6
10 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 5,8
11 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 2,9
12 OPEN Real View 2,2

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 MEGA Άγιαξ – Ολυμπιακός 26,2
2 ALPHA Το σόι σου (Ε) 16,1
3 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,3
4 STAR MasterChef 12,6
5 MEGA Pre Game 10,8
6 ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 9,6
7 ΣΚΑΪ Survivor 9,5
8 ANT1 Grand Hotel 9,2
9 ALPHA Ελληνική ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» 7,4
10 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 5,5
11 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 2,7
12 OPEN Real View 1,9

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αχίλλειος τενοντίτιδα, αγκώνας του τενίστα, ώμος του κολυμβυτή και γόνατο του άλτη: Επιστήμονες ανακαλύπτουν τι τα προκαλεί

Γρίπη: Σε επαγρύπνηση το Σύστημα Υγείας για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα

Στη Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης: Με ποιους θα συναντηθεί – Η ατζέντα των συζητήσεων

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Ποια πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Συναγερμός: Διέρρευσαν 48 εκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης Gmail – Τι λένε οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Ζώντας σαν σουλτάνοι: Οι καλομαθημένες αδέσποτες γάτες της Κωνσταντινούπολης
περισσότερα
10:50 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Εκτός σχεδίου: Μάθετε τα πάντα για τη νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Η αυτοσχεδιαστική κωμωδία έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της τηλεόρασης μέσα από τη νέα εκπομπ...
08:56 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ουγγαρέζος για Κατσαρίδη: «Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έδωσε τη δική του απάντηση μετά το χθεσινό ξέσπασμα του Πάνου Κατσαρίδη ...
07:00 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
22:50 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι