Τηλεθέαση (28/1): Ο αγώνας του Ολυμπιακού πρώτος στους πίνακες

Ο αγώνας του Ολυμπιακού ξεχώρισε στους πίνακες της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης (28/1).
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|MEGA
|Άγιαξ – Ολυμπιακός
|27,4
|2
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|17
|3
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|16
|4
|ANT1
|Grand Hotel
|14,7
|5
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|11,5
|6
|STAR
|MasterChef
|11,3
|7
|MEGA
|Pre Game
|10,2
|8
|ΣΚΑΪ
|Τότε και τώρα
|8,9
|9
|ALPHA
|Ελληνική ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια»
|8,6
|10
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|5,8
|11
|OPEN
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|2,9
|12
|OPEN
|Real View
|2,2
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|MEGA
|Άγιαξ – Ολυμπιακός
|26,2
|2
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|16,1
|3
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|15,3
|4
|STAR
|MasterChef
|12,6
|5
|MEGA
|Pre Game
|10,8
|6
|ΣΚΑΪ
|Τότε και τώρα
|9,6
|7
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|9,5
|8
|ANT1
|Grand Hotel
|9,2
|9
|ALPHA
|Ελληνική ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια»
|7,4
|10
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|5,5
|11
|OPEN
|Η απλή μέθοδος των τριών (Ε)
|2,7
|12
|OPEN
|Real View
|1,9