Αθήνα: Τρόμος για ζευγάρι που «σήκωνε» λεφτά από ΑΤΜ – Τους επιτέθηκε 29χρονος με γάντζο

  • Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης ένας 29χρονος από την Παλαιστίνη που επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που προσπαθούσαν να κάνουν ανάληψη από ΑΤΜ.
  • Ο δράστης έσπασε την οθόνη του ΑΤΜ και καταδίωξε το ζευγάρι, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας 43χρονος.
  • Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν τον 29χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης περιουσίας.
Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (28/01) ένας 29χρονος από την Παλαιστίνη που επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 20.30, ο 29χρονος επιτέθηκε με ένα σχοινί στο οποίο είχε δέσει πάνω γάντζους σε ένα ζευγάρι, που προσπάθησε να κάνει ανάληψη από ΑΤΜ στην οδό Σταδίου.

Στη συνέχεια, ο 29χρονος έσπασε την οθόνη του ΑΤΜ και καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας 43χρονος, που μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 29χρονο στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης περιουσίας.

