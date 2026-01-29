Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε συναγωγή την ώρα θρησκευτικής εορτής – Δείτε το βίντεο

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη αφού εμβόλισε επανειλημμένα με το αυτοκίνητό του την είσοδο μιας συναγωγής στο Μπρούκλιν, σε ένα περιστατικό που ερευνάται από την αστυνομία ως πιθανό έγκλημα μίσους και οδήγησε σε συναγερμό τις αρχές και την εβραϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο άνδρας που «χτύπησε» με ΙΧ την είσοδο της παγκόσμιας έδρας του κινήματος Chabad Lubavitch, στο παρελθόν είχε ζητήσει «καθοδήγηση» από εβραίους θρησκευτικούς ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Chabad Lubavitch, Γιαακόβ Μπέρμαν δήλωσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση ήταν «σκόπιμη» και με «προκατειλημμένο κίνητρο».

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό – είναι πολύ τρομακτικό. Ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι να είσαι εβραίος σήμερα σε όλο τον κόσμο. Ανησυχούμε για το τι σκόπευε να κάνει αυτό το άτομο και περιμένουμε διαβεβαιώσεις από το αστυνομικό τμήμα ότι η περιοχή είναι ασφαλής», είπε.

A car just drove into the side doors of 770 at Chabad Headquarters. Baruch Hashem, there are no injuries. Witnesses report the driver yelled for people to move as he drove in. It appears intentional. The synagogue has been evacuated as a precaution. Please stay away from the… pic.twitter.com/ljsoZ0sIE7 — Yaacov Behrman (@ChabadLubavitch) January 29, 2026



Σύμφωνα με βίντεο, ένα γκρι Honda καταγράφηκε να κάνει όπισθεν και να πέφτει πάνω στην είσοδο του κτιρίου στην Eastern Parkway τουλάχιστον τέσσερις φορές, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη μια γιορτή, η οποία είχε προσελκύσει χιλιάδες πιστούς από όλο τον κόσμο στην περιοχή του Crown Heights.

A car intentionally drove into the side doors of 770 Eastern Parkway, Chabad-Lubavitch world headquarters, in Crown Heights. There are no injuries. Police have the driver in custody and are investigating his motives pic.twitter.com/w9rRAnnAAo — Rabbi Chanina Sperlin (@ChaninaSperlin) January 29, 2026



Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο περίπου στις 20:45 τοπική ώρα και η ειδική ομάδα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης για εγκλήματα μίσους διερευνά το περιστατικό ως πιθανό έγκλημα μίσους, ανακοίνωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο είχε καρφωθεί στις πόρτες μιας επικλινούς εισόδου της συναγωγής, με τις αρχές να αναφέρουν ότι οι πόρτες ξεριζώθηκαν από τους μεντεσέδες τους, όπως φαίνεται και σε βίντεο του περιστατικού.

Στα πλάνα διακρίνεται ο οδηγός να βγαίνει τελικά από το αυτοκίνητο και να ξεσπά, ενώ κοντά του αυτόπτες μάρτυρες έχουν μαζευτεί έντρομοι. «Δεν ξέρω, γλίστρησε! Γλίστρησε, γαμ…ε μ…α!» ακούγεται να λέει σε έναν εβραίο άνδρα, κουνώντας άγρια τα χέρια του προς το αυτοκίνητο.

Οι παρευρισκόμενοι υπέδειξαν τον άνδρα ως οδηγό στους αστυνομικούς και εκείνος συνελήφθη αμέσως.

Στο σημείο έφτασε και η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, η οποία δεν εντόπισε εκρηκτικά μέσα στο όχημα. Ο οδηγός είπε στους αστυνομικούς ότι υπέστη κάποιο μηχανικό πρόβλημα και, αφού συνελήφθη, δεν προέβη σε καμία τρομοκρατικού χαρακτήρα δήλωση, σύμφωνα με πηγές.

Πολλοί μάρτυρες ανέφεραν στην The Post ότι ο οδηγός τριγυρνούσε έξω από τη συναγωγή του Μπρούκλιν πριν ορμήσει με το αυτοκίνητο στην είσοδο και ότι πρόκειται για τον ίδιο άνδρα που είχαν δει τους τελευταίους μήνες και σε άλλες τοποθεσίες με συναγωγές στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μία πηγή ανέφερε ότι τον είχε δει σε συναγωγή του Garden State τον Νοέμβριο «να αναζητά πνευματική καθοδήγηση».

«Ήταν πολύ διαβασμένος – ήξερε πολλά για τη Βίβλο και τον Ιουδαϊσμό. Περνούσε δύσκολα στη ζωή του», είπε.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο άνδρας ήταν συχνά ασαφής για τη σχέση του με την εβραϊκή πίστη και σε διαφορετικές περιπτώσεις ισχυριζόταν ότι η μητέρα του ήταν εβραία και κατόπιν «προσποιούνταν ότι είναι και ο ίδιος εβραίος».

Η συναγωγή εκκενώθηκε μετά το περιστατικό και, σύμφωνα με την αστυνομία και τους ηγέτες της κοινότητας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντάνι, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X σημείωσε ότι οι ενέργειες του οδηγού ήταν σκόπιμες, βρέθηκε στο σημείο αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Ανακουφίζομαι που κανείς δεν τραυματίστηκε σε αυτό το φρικτό περιστατικό. Είναι βαθιά ανησυχητικό, ιδιαίτερα δεδομένου του βαθύ νοήματος και της ιστορίας του ιδρύματος για τόσους πολλούς στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

«Κάθε απειλή κατά ενός εβραϊκού ιδρύματος ή ενός χώρου λατρείας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας. Η βία ή ο εκφοβισμός κατά εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτα», πρόσθεσε.