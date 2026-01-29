Γλυφάδα: Μετά τα κοντέινερ ο Δήμος τοποθέτησε και τσιμεντένια εμπόδια ενόψει των βροχοπτώσεων

Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» και την Αττική ειδικά τις μεσημεριανές ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έχει σημάνει «συναγερμό» στη Γλυφάδα, η οποία επλήγη έντονα κατά το προηγούμενο «κύμα» με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το MEGA, κάτοικοι και δημοτικές υπηρεσίες προσπαθούν να «οχυρωθούν» όπως – όπως. Οι κάτοικοι βάζουν σακιά έξω από τα σπίτια τους για να εμποδίσουν τυχόν πλημμύρες, ενώ ο Δήμος εκτός από τα κοντέινερ που τοποθέτησε σε διάφορα σημεία για ως «φραγμό» για τα φερτά υλικά, χρησιμοποιεί και τσιμεντένια εμπόδια για να περιορίσει την ορμή του νερού.

Φωτογραφίες και βίντεο με τα κοντέινερ ώστε να αποτραπεί το «κατέβασμα» υλικών από τον ορεινό όγκο είχε δημοσιεύσει το enikos.gr τη Δευτέρα (26/1).