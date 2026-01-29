Γλυφάδα: Μετά τα κοντέινερ ο Δήμος τοποθέτησε και τσιμεντένια εμπόδια ενόψει των βροχοπτώσεων

Σύνοψη από το

  • Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» και την Αττική έχει σημάνει «συναγερμό» στη Γλυφάδα, η οποία επλήγη έντονα κατά το προηγούμενο «κύμα» με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και μία γυναίκα.
  • Ο Δήμος Γλυφάδας, εκτός από τα κοντέινερ που τοποθέτησε σε διάφορα σημεία, χρησιμοποιεί και τσιμεντένια εμπόδια για να περιορίσει την ορμή του νερού.
  • Κάτοικοι και δημοτικές υπηρεσίες προσπαθούν να «οχυρωθούν» όπως – όπως, με τους κατοίκους να βάζουν σακιά έξω από τα σπίτια τους για να εμποδίσουν τυχόν πλημμύρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Γλυφάδα: Μετά τα κοντέινερ ο Δήμος τοποθέτησε και τσιμεντένια εμπόδια ενόψει των βροχοπτώσεων

Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» και την Αττική ειδικά τις μεσημεριανές ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έχει σημάνει «συναγερμό» στη Γλυφάδα, η οποία επλήγη έντονα κατά το προηγούμενο «κύμα» με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το MEGA, κάτοικοι και δημοτικές υπηρεσίες προσπαθούν να «οχυρωθούν» όπως – όπως. Οι κάτοικοι βάζουν σακιά έξω από τα σπίτια τους για να εμποδίσουν τυχόν πλημμύρες, ενώ ο Δήμος εκτός από τα κοντέινερ που τοποθέτησε σε διάφορα σημεία για ως «φραγμό» για τα φερτά υλικά, χρησιμοποιεί και τσιμεντένια εμπόδια για να περιορίσει την ορμή του νερού.

Φωτογραφίες και βίντεο με τα κοντέινερ ώστε να αποτραπεί το «κατέβασμα» υλικών από τον ορεινό όγκο είχε δημοσιεύσει το enikos.gr τη Δευτέρα (26/1).

Άνω Γλυφάδα: Ο δήμος τοποθέτησε κοντέινερ στην Μετσόβου για να περιοριστεί η μεταφορά φερτών υλικών από το βουνό – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ημικρανία το πρωί: Τι μπορεί να την προκαλεί και πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Το κόλπο με το μαλακτικό που θα διώξει την υγρασία από τα παράθυρα σας

Επίδομα «μετακόμισης»: Οδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα ποσά

Επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες: Ζητούν να επανέλθει η ρύθμιση σε 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμ...

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
08:27 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Καλλιθέα: Επί 40 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν το βρέφος – Τι λένε οι γονείς για την αρχική μεταφορά του σε κτηνιατρείο

Θλίψη και πολλά ερωτήματα για τον θάνατο του μόλις 7 ημερών βρέφους που άφησε την τελευταία το...
08:05 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τι αναφέρεται στην έκθεση του ΤΕΕΜ – Σήμερα οι κηδείες τριών εργατριών

Η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη, συνθέτοντας το παζλ της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντ...
07:55 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Χολαργός: Έπεσε δέντρο στη Μεσογείων – Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητo προκλήθηκαν στον Χολαργό, έπειτα από πτώση δέντρου, λόγω των ...
07:53 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων τα ξημερώματα – Κάηκαν δύο οχήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) σε μάντρα οχημάτων δίπλα στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι