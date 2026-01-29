Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων τα ξημερώματα – Κάηκαν δύο οχήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) σε μάντρα οχημάτων δίπλα στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα σε δύο οχήματα που βρισκόταν μέσα στην μάντρα, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15 στον Εύοσμο.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα και στις παρακείμενες επιχειρήσεις.

Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

