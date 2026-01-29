Κίνα: Συνάντηση Σι – Στάρμερ στο Πεκίνο – Επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων έπειτα από χρόνια εντάσεων

Σύνοψη από το

  • Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άρχισε συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με σκοπό να ξεπεραστούν οι συσπάσεις στη διμερή σχέση και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε εμπόριο και ασφάλεια.
  • Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της κυβέρνησης της Βρετανίας στον ασιατικό γίγαντα έπειτα από εκείνη που είχε κάνει η συντηρητική Τερέζα Μέι το 2018.
  • Ο πρωθυπουργός των Εργατικών δίνει προτεραιότητα στην τόνωση της άτονης οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα του και βλέπει στην Κίνα ισχυρό οικονομικό κινητήρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα: Συνάντηση Σι – Στάρμερ στο Πεκίνο – Επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων έπειτα από χρόνια εντάσεων
Φωτογραφία: Reuters

Ο Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άρχισε σήμερα συνομιλίες με τον Bρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με σκοπό να ξεπεραστούν οι συσπάσεις στη διμερή σχέση και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία ως προς το εμπόριο και την ασφάλεια, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Kινέζος ηγέτης υποδέχθηκε τον Bρετανό πρωθυπουργό στο παλάτι του λαού, στο Πεκίνο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της κυβέρνησης της Βρετανίας στον ασιατικό γίγαντα έπειτα από εκείνη που είχε κάνει η συντηρητική Τερέζα Μέι το 2018.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε πως θέλει να προωθήσει «πραγματιστική» συνεργασία καθώς η σχέση με το Πεκίνο χαρακτηριζόταν από εντάσεις τα τελευταία χρόνια.

Για το Λονδίνο, όπως και αρκετές άλλες πρωτεύουσες, το ζητούμενο είναι να εξερευνηθούν δρόμοι πιο σταθερής συνεργασίας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με φόντο τις εντεινόμενες αντιπαλότητες, εμπορικές και γεωστρατηγικές, καθώς και τη ροπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέτει υπό αμφισβήτηση παραδοσιακές συμμαχίες.

Η Βρετανία, ιστορικός όσο και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, δεν εξαιρείται. Ενώ η Κίνα βρίσκεται απευθείας στο στόχαστρο διαφόρων πολιτικών της Ουάσιγκτον.

Η επίσκεψη του κ. Στάρμερ στην Κίνα ακολουθεί αυτές του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, και του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών δίνει προτεραιότητα στην τόνωση της άτονης οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα του και βλέπει στην Κίνα ισχυρό οικονομικό κινητήρα.

Στην επίσκεψη του στην Κίνα -τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Βρετανίας- συνοδεύουν τον Κιρ Στάρμε κάπου εξήντα επικεφαλής εταιρειών και αντιπρόσωποι βρετανικών πολιτιστικών φορέων και οργανισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ημικρανία το πρωί: Τι μπορεί να την προκαλεί και πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Το κόλπο με το μαλακτικό που θα διώξει την υγρασία από τα παράθυρα σας

Επίδομα «μετακόμισης»: Οδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα ποσά

Επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες: Ζητούν να επανέλθει η ρύθμιση σε 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμ...

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
08:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Συμφωνία ή σύγκρουση το μήνυμα του Τραμπ στην Τεχεράνη – Οι 3 απαιτήσεις των ΗΠΑ για να μην επιτεθούν «με ταχύτητα και βία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανεβάσει δραματικά τους τόνους σε αυτόν τον νέο γύρο ...
07:16 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Η Πορτογαλία επενδύει στην άμυνά της μέσω της Τουρκίας: Πλοία και UAV’s – Το «made in Europe» που κλυδωνίζεται

Η Πορτογαλία είναι ακόμη μία ευρωπαϊκή χώρα που αγοράζει αμυντικά συστήματα από την Τουρκία, μ...
05:28 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Νεκρά πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

Πέντε μέλη του Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, ανακοίνωσαν ότ...
01:22 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες, δεν υπάρχουν επιζώντες – Δείτε βίντεο απο τα συντρίμμια

Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα σε ορεινή περιοχή της βόρειας Κολομβίας και δεν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι