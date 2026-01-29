Τραγωδία στη Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ – «Ραντεβού στο αεροδρόμιο Μακεδονία»

Με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταφερθούν το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1), οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την ίδια στιγμή ο 20χρονος πολυτραυματίας υπoβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο κεφάλι λόγω οιδήματος. Οι άλλοι δύο τραυματίες, ένας 28χρονος και ένας 20χρονος, είναι ελαφρά τραυματισμένοι και σε καλή κατάσταση.

Ο σύνδεσμος φίλων του ΠΑΟΚ σε σχετική ενημέρωση ενημέρωσε πως οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραβρεθούν μαζικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκειμένου να υποδεχθούν τα αδικοχαμένα αδέλφια τους, αλλά και τους δύο τραυματίες που θα επιστρέψουν.

«Ήταν μια φοβερή τραγωδία, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Τα διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν και οι σοροί να γυρίσουν στην πατρίδα και να ταφούν με τις τιμές που πρέπει. Μέσα στην ημέρα θα γίνει η μεταφορά των σορών και οι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν, για τον τρίτο πολυτραυματία θα υπάρξει μια καθυστέρηση» δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.

«Το ΥΠΕΞ ήταν από την πρώτη στιγμή από πάνω και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά ο πόνος όλων μας είναι μεγάλος» σημείωσε.

Η ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωι) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί), ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά.

Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πρόσκρουση του βαν στο φορτηγό, τόσο από το βίντεο ντοκουμέντο, όσο και από άλλο οπτικό υλικό που υπάρχει, ώστε να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα για τα άγνωστα ακόμα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Το μαύρο βαν, που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Δέκα φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα στον ευρωπαϊκό της αγώνα, όμως το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) η διαδρομή τους σταμάτησε απότομα. Το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα, αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες. Δύο από αυτούς φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται πολυτραυματίας, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο 31χρονος Χρήστος από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένας νέος ιδιαίτερα αγαπητός στις δυτικές συνοικίες. Δούλευε σκληρά σε καταστήματα εστίασης για να στηρίξει την οικογένειά του και, με τα λίγα που του έμεναν, ταξίδευε για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Από τη Μπριζ και τη Λιλ μέχρι τη Λυών, πάντα με την ίδια πίστη και αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Η μοίρα όμως του έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι στον «δρόμο του θανάτου», όπως τον αποκαλούν στη Ρουμανία.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τις σορούς των θυμάτων. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Βασίλης Μολντοβάνοφ, Βασίλης Πάλο, Γιώργος Κεσανίδης, Κώστας Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μαρωνίτης — όλοι κάτω των 30 ετών. Νέοι άνθρωποι που ζούσαν για την ομάδα τους, που είχαν κάνει τον ΠΑΟΚ τρόπο ζωής και δεν έλειπαν ποτέ από την εξέδρα, είτε εντός είτε εκτός συνόρων.

Ανάμεσά τους και ο Βάχος, με καταγωγή από τη Γεωργία, που έφυγε από την Κατερίνη. Από μικρός παιδί του μεροκάματου, είχε δεθεί με την ασπρόμαυρη φανέλα και δεν έχανε ποτέ παιχνίδι στην Τούμπα. Είχε ταξιδέψει ξανά στο εξωτερικό, στη Βουδαπέστη το 2018, για να δει την ομάδα του. Αυτή τη φορά, το ταξίδι του έμελλε να είναι το τελευταίο.

Οι τρεις αχώριστοι φίλοι, Κώστας Μαρκόπουλος, Δημήτρης Μαρωνίτης και Βασίλης Πάλο, ήταν πάντα παρόντες στους εκτός έδρας αγώνες. Έτσι και τώρα, μπήκαν στο μαύρο βαν για να ζήσουν ακόμη μια εμπειρία με τον ΠΑΟΚ, χωρίς να γνωρίζουν τι τους περιμένει λίγες ώρες αργότερα.

Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, το πένθος είναι βαρύ. Οι φίλαθλοι έγραψαν τα ονόματα των επτά παιδιών πάνω σε φανέλες της ομάδας, μαζί με ενός ακόμη φίλου που «έσβησε» από τη συγκίνηση στο άκουσμα της είδησης. Οι φανέλες τοποθετήθηκαν με σεβασμό στον χώρο, σαν ένα μικρό μνημείο μνήμης και αγάπης.