Θρήνος για τους φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας – Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας

Νέα παιδιά, γεμάτα ζωή, όνειρα κι ένα κοινό: την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ. Οπαδοί που ακολουθούσαν την ομάδα τους σε κάθε γήπεδο, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με δικά τους έξοδα και μεράκι. Αυτοί ήταν οι επτά φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Το μαύρο βαν, που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Δέκα φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα στον ευρωπαϊκό της αγώνα, όμως το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) η διαδρομή τους σταμάτησε απότομα. Το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα, αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες. Δύο από αυτούς φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται πολυτραυματίας, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο 31χρονος Χρήστος από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένας νέος ιδιαίτερα αγαπητός στις δυτικές συνοικίες. Δούλευε σκληρά σε καταστήματα εστίασης για να στηρίξει την οικογένειά του και, με τα λίγα που του έμεναν, ταξίδευε για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Από τη Μπριζ και τη Λιλ μέχρι τη Λυών, πάντα με την ίδια πίστη και αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Η μοίρα όμως του έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι στον «δρόμο του θανάτου», όπως τον αποκαλούν στη Ρουμανία.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τις σορούς των θυμάτων. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Βασίλης Μολντοβάνοφ, Βασίλης Πάλο, Γιώργος Κεσανίδης, Κώστας Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μαρωνίτης — όλοι κάτω των 30 ετών. Νέοι άνθρωποι που ζούσαν για την ομάδα τους, που είχαν κάνει τον ΠΑΟΚ τρόπο ζωής και δεν έλειπαν ποτέ από την εξέδρα, είτε εντός είτε εκτός συνόρων.

Ανάμεσά τους και ο Βάχος, με καταγωγή από τη Γεωργία, που έφυγε από την Κατερίνη. Από μικρός παιδί του μεροκάματου, είχε δεθεί με την ασπρόμαυρη φανέλα και δεν έχανε ποτέ παιχνίδι στην Τούμπα. Είχε ταξιδέψει ξανά στο εξωτερικό, στη Βουδαπέστη το 2018, για να δει την ομάδα του. Αυτή τη φορά, το ταξίδι του έμελλε να είναι το τελευταίο.

Οι τρεις αχώριστοι φίλοι, Κώστας Μαρκόπουλος, Δημήτρης Μαρωνίτης και Βασίλης Πάλο, ήταν πάντα παρόντες στους εκτός έδρας αγώνες. Έτσι και τώρα, μπήκαν στο μαύρο βαν για να ζήσουν ακόμη μια εμπειρία με τον ΠΑΟΚ, χωρίς να γνωρίζουν τι τους περιμένει λίγες ώρες αργότερα.

Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, το πένθος είναι βαρύ. Οι φίλαθλοι έγραψαν τα ονόματα των επτά παιδιών πάνω σε φανέλες της ομάδας, μαζί με ενός ακόμη φίλου που «έσβησε» από τη συγκίνηση στο άκουσμα της είδησης. Οι φανέλες τοποθετήθηκαν με σεβασμό στον χώρο, σαν ένα μικρό μνημείο μνήμης και αγάπης.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζουν ώρες αβάσταχτου πόνου. Οι γονείς, τα αδέρφια και οι φίλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αγαπημένοι τους δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο σπίτι. Το πένθος έχει απλωθεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ — έχει γίνει κοινό βίωμα για όλη τη φίλαθλη Ελλάδα. Σε κάθε γωνιά της χώρας, οι φίλοι του ποδοσφαίρου ενώνονται αυτές τις ώρες με μια φωνή, πενθώντας για επτά νέους που έζησαν και έφυγαν με τα χρώματα της ομάδας τους στην καρδιά.