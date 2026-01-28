Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο «θα έρθω εγώ» – Πήρε τη θέση φίλου του την τελευταία στιγμή – ΦΩΤΟ

Όλη η Ελλάδα θρηνεί τους νεκρούς στο φοβερό δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί της ομάδας, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα, με την κατάστασή τους πάντως να χαρακτηρίζεται ως σταθερή.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το πρωί της Πέμπτης η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών

Δύο από τα θύματα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο νέους, που αποφάσισαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και να μεταβούν στη Λυών για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ, με τον έναν μάλιστα, τον Χρήστο, σύμφωνα με πληροφορίες της Voria, να λαμβάνει τη μοιραία, ως αποδείχτηκε απόφαση, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο νεαρός επιβιβάστηκε στο βαν, αντικαθιστώντας έναν φίλο του, ο οποίος είχε δηλώσει συμμετοχή στο γκρουπ, αλλά λόγω πίεσης χρόνου για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισε να μεταβεί στη Γαλλία με πτήση τσάρτερ.

Ο Χρήστος εργαζόταν ως υπεύθυνος σε γνωστό κατάστημα εστίασης στη Νεάπολη, το οποίο έκλεισε ήδη από χθες μόλις έγινε γνωστή η είδηση του δυστυχήματος.
Σήμερα έξω από το κατάστημα φίλοι και πελάτες άφησαν ένα λουλούδι κι ένα κερί στη μνήμη του Χρήστου που δεν θα τους σερβίρει ξανά, που δεν θα συνεργαστεί με τους συναδέρφους του.

ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Συγκινημένος μίλησε και ο εφημέριος του γειτονικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, π. Ελευθέριος, ο οποίος μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε κληθεί για την κοπή της πίτας του καταστήματος. Είπε πως «ο Χρήστος δούλευε 10 χρόνια και ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, όχι της σύγκρουσης», προσθέτοντας πως ανυπομονούσε να ταξιδέψει για να δει τον ΠΑΟΚ στη Λυών.

Τραγική είναι και η ιστορία του δεύτερου νεαρού, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια του βαν. Το τελευταίο διάστημα, όπως λένε οι πληροφορίες της Voria, βρισκόταν στη Γαλλία, όπου έκανε την πρακτική του ως σεφ σε εστιατόριο στις Κάνες και αυτές τις μέρες είχε την κανονική του άδεια κι έτσι βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Θεσσαλονίκη. Έτσι αποφάσισε να ταξιδέψει με τους φίλους του στη Γαλλία για να δει τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

Και τα δύο παιδιά ήταν από την Ευκαρπία στη δυτική Θεσσαλονίκη. Οι γειτονιές όπου έμεναν έχουν βυθιστεί στο πένθος, οι συγγενείς και οι φίλοι τους είναι συγκλονισμένοι, ενώ τα σπίτια τους έχουν κλείσει, καθώς οι οικογένειές τους έχουν μεταβεί στην Τιμισοάρα, προκειμένου να μαζέψουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να προχωρήσουν στο μακάβριο έργο της αναγνώρισης των σορών, για να τις συνοδέψουν στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

17:16 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

