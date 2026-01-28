Θεσσαλονίκη: Οι ιστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν «φως» στην αιτία θανάτου του 3 μηνών βρέφους

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

μωρό βρέφος
Φωτογραφία: Unsplash.com

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του τριών μηνών βρέφους, στη Θεσσαλονίκη, καθώς από τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα δεν κατέστη εφικτό να προσδιοριστεί ο μηχανισμός θανάτου. «Φως» αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης.

Το 3 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε, το πρωί της Τρίτης, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τους γονείς του. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα. Οι γονείς του βρέφους αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, με εισαγγελική εντολή, ενόψει προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία οι γονείς -32χρονος πατέρας και 22χρονη μητέρα- είχαν συλληφθεί για έκθεση. Ζουν μόνιμα στην Ξάνθη και αυτές τις μέρες φιλοξενούνταν στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα με την ιατροδικαστική εξέταση ερευνήθηκε το κατάλυμα στο οποίο φιλοξενείτο η οικογένεια και οι συνθήκες διαβίωσης της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύριο η αεροδιακομιδή των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

ΕΟΔΥ: Νέα εργαλεία επιδημιολογικής επιτήρησης, έγκαιρη ανίχνευση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

ΟΔΔΗΧ: Ελαφρώς υψηλότερο το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
17:16 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Το 3D γράφημα της Πυροσβεστικής για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Ένας 3D γράφημα για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έδωσε στη δημοσιό...
16:55 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο «θα έρθω εγώ» – Πήρε τη θέση φίλου του την τελευταία στιγμή – ΦΩΤΟ

Όλη η Ελλάδα θρηνεί τους νεκρούς στο φοβερό δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ, στο οποίο έχασα...
16:35 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης – «Ανοίγουν» κι άλλοι φάκελοι εξαφανίσεων

Στα χέρια των αρχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας άνδρας ο οποίος εξετάζεται για τη δολοφονία...
16:15 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 14χρονου στο Ωραιόκαστρο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι