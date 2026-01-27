Νεκρό βρέφος στη Θεσσαλονίκη: Μελανιασμένο και χωρίς σφυγμό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – «Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, το παιδί δεν είχε γρίπη»

Νέες πληροφορίες για το 3 μηνών αγοράκι που μεταφέρθηκε άσφυγμο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να κάνει λόγο «για ένα δράμα».

Αναλυτικά, όπως αναφέρει μιλώντας στο enikos.gr o κ. Μιχάλης Γιαννάκος: «Oι γονείς του 3 μηνών αγοριού ήρθαν το πρωί από την Ξάνθη στη Νέα Ευκαρπία». Όπως είπαν, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, τάισαν το παιδί γύρω στις 6:00 με 6:30 το πρωί και γύρω στις 9:00 με 9:30 το μετέφεραν στο νοσοκομείο μελανιασμένο και χωρίς σφυγμό.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, το βρέφος δυστυχώς κατέληξε. Ο κ. Γιαννάκος περιέγραψε πως: «Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, έτρεξαν όλοι και προσπαθούσαν πολλή ώρα να επαναφέρουν το παιδί, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν κάτι», συμπληρώνοντας ότι «η στεναχώρια ήταν μεγάλη».

Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος το παιδί δεν είχε γρίπη, ενώ καταλήγοντας δήλωσε πως επρόκειτο «για ένα δράμα».

Σημειώνεται ότι διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ώστε να ρίξει φως στην ακριβή αιτία του θανάτου του άτυχου βρέφους.