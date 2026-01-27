Βελόπουλος για δυστύχημα στη Ρουμανία: Θερμά συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους

Συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στο τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, εκφράζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Πραγματικά είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Είχαμε τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία. Η Ελληνική Λύση απαιτεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αύριο το πρωί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και να πούμε συλλυπητήρια, θερμά συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους» τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

