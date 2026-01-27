Τραγωδία στη Ρουμανία: Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Λυών – ΠΑΟΚ, παρά το αίτημα του «δικεφάλου του Βορρά» για αναβολή

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε επίσημα ότι η αναμέτρηση με τη Λυών για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη (22:00, CosmoteSport4), παρά το αίτημα της ομάδας στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία (UEFA) για αναβολή, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του «δικεφάλου του Βορρά».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η ΠΑΕ ήρθε σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, ενώ εκπρόσωποί της μετέβησαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας. «Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο. Επικοινωνήσαμε με την UEFA, ωστόσο η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ώστε να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας», αναφέρεται.

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Ιβάν Σαββίδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, δίνοντας σαφείς οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ζήτησε να γίνουν τα πάντα για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, τη φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά των σορών των θυμάτων στην Ελλάδα και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία, συνοδευόμενος από νομικούς, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Στόχος είναι να καταγραφούν σωστά τα γεγονότα και να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους τραυματίες.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να υπάρξει πλήρης συντονισμός με τις ρουμανικές αρχές για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνεται, οι σημαίες στην Τούμπα θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, με ολόκληρη την οικογένεια της ομάδας να θρηνεί για την ανείπωτη απώλεια.