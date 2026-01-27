Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σοκαρισμένη είναι η φίλαθλη κοινότητα από το δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους την ώρα που ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να δουν από κοντά την ομάδα τους στο ματς με τη Λιόν, για το Europa League.

Η είδηση έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένεια του συλλόγου, καθώς τα θύματα ήταν άνθρωποι που μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τον ΠΑΟΚ και ήθελαν να ζήσουν μια μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος έρχονται σταδιακά στο φως, σκιαγραφώντας μια τραγωδία που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Ρουμανική ιστοσελίδα δημοσίευσε νέο βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, το οποίο αποτυπώνει τη μοιραία σύγκρουση από την αντίθετη πλευρά του δρόμου. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό, δείχνοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μέγεθος της καταστροφής.

Η τραγωδία αυτή άφησε πίσω της ανείπωτο πόνο και βαρύ πένθος για τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Δείτε το νέο βίντεο (Προσοχή, σκληρές εικόνες)