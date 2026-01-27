Τασούλας: «Βαθιά θλίψη» για το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Enikos Newsroom

πολιτική

Τασούλας
Τασούλας

Την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τι πραγματικά ισχύει με την οριστική διακοπή κυκλοφορίας 230 φαρμάκων

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πανδημία της Τρίτης Ηλικίας με βαρύ κόστος για το ΕΣΥ

Νέο ειδικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία για δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:46 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ ενημερώνει με ανάρτησή του ο Άδω...
17:14 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα με...
17:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Μας συγκλονίζει η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους

«Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό ...
17:05 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Λοβέρδος στο enikos.gr για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είναι μία μεγάλη και φρικτή τραγωδία – Οι συγγενείς μπορούν να επικοινωνούν με την ελληνική Πρεσβεία»

«Πρόκειται για μια μεγάλη, για μια φρικτή τραγωδία που μας έχει βυθίσει όλους στο πένθος» τόνι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι