Αγγελούδης για το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999

Σύνοψη από το

  • Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, καθώς το βαν τους συγκρούστηκε με φορτηγό στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.
  • Το τραγικό αυτό συμβάν προκάλεσε θλίψη σε ολόκληρη την πόλη, καθώς ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από το παρελθόν.
  • Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999… Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων…»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγγελούδης για το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα προς την Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι της ομάδας τους κόντρα στην Λυών για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής το βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του «δικεφάλου» συγκρούστηκε, στην Ρουμανία, με φορτηγό, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματιστούν.

Το τραγικό αυτό συμβάν προκάλεσε θλίψη σε ολόκληρη την πόλη, καθώς ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από το παρελθόν. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας τη συγκλονιστική διάσταση του γεγονότος για τη φίλαθλη κοινότητα.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους…

Δημοσιεύτηκε από Στέλιος Αγγελούδης στις Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τι πραγματικά ισχύει με την οριστική διακοπή κυκλοφορίας 230 φαρμάκων

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πανδημία της Τρίτης Ηλικίας με βαρύ κόστος για το ΕΣΥ

Νέο ειδικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία για δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:52 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο οι μελέτες πυρασφάλειας του εργοστασίου – Οι καταθέσεις – «κλειδιά» που θα φωτίσουν τα αίτια της έκρηξης

Οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλε...
17:41 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Τραγωδία στη Ρουμανία: Οι τελευταίες πληροφορίες για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρουμανία, όταν μίνι λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από την ...
17:33 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

«Φρένο» από το ΣτΕ σε ξενοδοχείο στη Μήλο, αναστέλλονται οι εργασίες – Τι είπε ο Παπασταύρου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστέλλει προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχείο στην ...
17:27 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μαρούσι: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει στη Λ. Κηφισίας – ΦΩΤΟ

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Λ. Κηφισίας, στο ύψος...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι