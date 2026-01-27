Αγγελούδης για το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα προς την Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι της ομάδας τους κόντρα στην Λυών για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής το βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του «δικεφάλου» συγκρούστηκε, στην Ρουμανία, με φορτηγό, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματιστούν.

Το τραγικό αυτό συμβάν προκάλεσε θλίψη σε ολόκληρη την πόλη, καθώς ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από το παρελθόν. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας τη συγκλονιστική διάσταση του γεγονότος για τη φίλαθλη κοινότητα.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.