Βουλή-Πλεύρης: Μια φορά παράνομος αν μπεις στη χώρα, πάντα παράνομος

Σε κλίμα μετωπικής σύγκρουσης εξελίσσεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο πεδίο του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των τροποποιήσεων που εισάγονται στον Κώδικα Μετανάστευσης. Η κυβέρνηση δηλώνει απολύτως αποφασισμένη να εισαγάγει το νέο πλαίσιο που εκκινεί από την βασική θέση ότι η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή. «Οι κανόνες πλέον του παιχνιδιού είναι σαφείς. Όποιος έρχεται παράνομα δεν θα γίνει ποτέ νόμιμος», τόνισε εμφατικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Περιγράφοντας σε αδρές γραμμές το σκεπτικό εντός του οποίου κινούνται οι νέες διατάξεις, ο κ. Πλεύρης, ανέφερε: “Βασικός κανόνας του νομοσχεδίου είναι ότι η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα και δεν δίνουμε καμία δυνατότητα σε κανέναν, από καθεστώς παρανομίας να μπει σε καθεστώς νομιμότητας. Αντίστοιχα αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες, δίνουμε δυνατότητα σε όσους είναι νόμιμα εδώ, με απλό τρόπο να παραμένουν, δίνουμε δυνατότητα να κάνουμε μετάκληση εύκολα από χώρες ειδικά με τις οποίες θα συνεργαζόμαστε κατά της παράνομης μετανάστευσης ή έχουμε κοινές αρχές και αξίες και εν τέλει, αν κάποιος πάρει άσυλο εδώ πέρα, να ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι προορισμός που θα κάθεσαι, είναι προορισμός που, αν έχεις πάρει άσυλο, θα συνδεθείς με την αγορά εργασίας, αλλιώς θα πρέπει να αποχωρήσεις. Επίσης, όποιος θέλει να δραστηριοποιείται με το υπουργείο Μετανάστευσης και η ΜΚΟ που θέλει να είναι στο Μητρώο, θα γνωρίζει ότι αυτό θα γίνεται με διαφανέστατες διαδικασίες”.

Η παράνομη μετανάστευση

Προφανώς η μετανάστευση έχει ιδεολογικό πρόσημο και δουλεύουμε σε ιδεολογικό πρόσημο, είπε αρχικά ο υπουργός και αναφέρθηκε στην παράνομη μετανάστευση. “Να το ξεκαθαρίσω, εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο παράτυπος. Στο νόμιμο, το αντίθετο είναι το παράνομο, δεν είναι το παράτυπο. ‘Αρα υπάρχει νόμιμη και παράνομη μετανάστευση και αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο όρος παράνομη μετανάστευση και φυσικά ο όρος λαθρομετανάστευση, δεν πρέπει να ξενίζει κάποιον, γιατί είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να αποδώσει ακριβώς μια παράνομη συμπεριφορά ενός ατόμου”, είπε κ. Πλεύρης και σημείωσε ότι πράγματι αυτή η προσέγγιση αποτελεί ιδεολογική διαφορά της κεντροδεξιάς με την κεντροαριστερά. “Δεν αποτελεί η μετακίνηση ενός ανθρώπου, από μια χώρα σε άλλη, δικαίωμα εάν δεν πληρούνται οι κανόνες που βάζει η χώρα υποδοχής. Συνεπώς είναι τελείως λανθασμένο να γίνεται οποιαδήποτε διαδικασία που συνδέεται με προσπάθεια να δικαιολογήσεις συμπεριφορές μεταφοράς πληθυσμού, εάν δεν πληρούνται οι κανόνες, παρά μόνο εάν υπάρχει το θέμα του ασύλου και αυτό υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις”, σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και υπό το πρίσμα αυτό σχολίασε την κριτική από τα δεξιά της ΝΔ.

“Συνεπώς, θα απαντήσω στις ενστάσεις που αναπτύχθηκαν τόσο από τη “Νίκη” όσο και από την Ελληνική Λύση, ότι αδικείτε την προσπάθεια η οποία γίνεται. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που δεν δίνει δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών. Δεν δίνει. Το Σεπτέμβριο καταργήσαμε την επταετή διάταξη, τη διάταξη με την οποία αν κάποιος ήταν παράνομα στη χώρα, θα μπορούσε να γίνει νόμιμος. Η Ελλάδα αποφάσισε και λέει ξεκάθαρα ότι μια φορά αν έρθεις παράνομος, θα είσαι πάντοτε παράνομος. Δεν παρέχεται λοιπόν καμία τέτοια διευκόλυνση, από αυτό το νομοσχέδιο”, είπε.

Για όσους “νόμιμους” έχουν προέλθει από καθεστώς νομιμοποίησης του παρελθόντος, ο κ. Πλεύρης αφού σημείωσε ότι “πάντοτε διαφωνούσε με όλες τις διατάξεις νομιμοποίησης”, είπε ότι αυτός ο νόμιμος πληθυσμός που εργάζεται, είναι κοντά στους 800.000 και μάλιστα πολύ εξ΄ αυτών βρίσκονται σε διαδικασία να ανανεώσουν τις άδειες τους. “Με το νομοσχέδιο οι άδειες που θα βγαίνουν από εδώ και πέρα, θα έχουν διάρκεια δύο έτη. Για τις περιπτώσεις που η διοίκηση έχει καθυστερήσει να κάνει τους ελέγχους, δίνουμε τη δυνατότητα για ασφαλείς άδειες. Για παράδειγμα, έρχεται ένας άνθρωπος νόμιμα και εργάζεται σε ένα σπίτι, και μένει στον ίδιο εργοδότη, δηλαδή κάνει την ανανέωση, και είναι το ίδιο πρόσωπο και δεν έχει απασχολήσει. Σε αυτό το άτομο γιατί να μην ανανεώνουμε άμεσα την άδεια; Μιλάμε για άτομα που έχουν έρθει με απολύτως νόμιμες διαδικασίες. Άτομα που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους, ήταν η πρώτη γενιά μεταναστών, κατά βάση αλβανικής καταγωγής, και πλέον αυτοί οι άνθρωποι δεν εργάζονται, δεν παίρνουν σύνταξη ενδεχομένως γιατί δεν δούλεψαν νόμιμα στην πρώτη φάση, και τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να παραμείνουν εκεί που είναι τα παιδιά τους, αυτή τη στιγμή, αρκεί να είναι ασφαλισμένοι και να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας“, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο κ. Πλεύρης είπε ότι η λογική της νόμιμης μετανάστευσης είναι να καλύπτεις μια εργασιακή ανάγκη, “αλλά αν η άδεια σου ήταν για ένα χρόνο, και μείνεις τρεις μήνες άνεργος ή αν η άδεια σου ήταν για πάνω από δύο χρόνια και μείνεις άνεργος έξι μήνες, εεε ναι, σου ανακαλείται η άδεια, γιατί η λογική δεν είναι να έρθεις εδώ με άδεια, εκμεταλλευόμενος ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, και να μείνεις τελικά στη χώρα, χωρίς να εργάζεσαι”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Μετακλήσεις

Για τα θέματα των μετακλήσεων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι οι κανόνες πλέον είναι ξεκάθαροι, δηλαδή οι ελλείψεις που έχει χώρα για εργατικό δυναμικό, αυτό είναι θέμα που θα λυθεί μόνο μέσω των νόμιμων οδών και όχι των παράνομων. “Η πολιτεία δεν μπορεί να εκβιάζεται με κάποιον ο οποίος μπαίνει με το ‘έτσι θέλω’ στη χώρα και έρχεται και λέει, ‘εγώ δεν σέβομαι τους νόμους και θα μείνω εδώ πέρα’. Δυστυχώς στο παρελθόν είχε κάποιος μια τέτοια δυνατότητα αλλά τώρα δεν έχει”, είπε ο κ. Πλεύρης.

Ενημέρωσε δε στο σημείο αυτό τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι η Ελλάδα συζητάει με τέσσερις άλλες χώρες, τη Δανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής εκτός της Ευρώπης. “Το συζητάμε, ώστε κάποιος που θα έρχεται εδώ και δεν θα μπορούμε να τον επιστρέψουμε, γιατί δεν θα τον δέχεται η χώρα του, να του λες ότι ‘θα βρεθείς σε ένα κέντρο επιστροφής εκτός Ευρώπης, κατά προτίμηση στην Αφρική’. Και να δείτε τότε πως θα λειτουργεί όλο αυτό το πλαίσιο αποτρεπτικά“, ενημέρωσε και πρόσθεσε: “Όμως θα πρέπει να έχεις τη διαδικασία προκειμένου να μπορέσει να έρθει κάποιος νόμιμα. Και μάλιστα στις διακρατικές συμφωνίες που κάνουμε, και είναι μέσα στο νομοσχέδιο, προβλέπουμε ότι θα υπογράφουμε με χώρες που έχουμε κοινά αξιακά κριτήρια και οι διακρατικές συμφωνίες που θα υπογράφουμε θα είναι με χώρες που θα παίρνουν πίσω τους παράνομους μετανάστες. Για να δεχθώ, δηλαδή, εγώ κόσμο με μια διακρατική συμφωνία που θα κάνω με την Αίγυπτο, θα οφείλει η Αίγυπτος να πάρει όσους παρανόμους Αιγύπτιους βρίσκονται εδώ πέρα”. Σημείωσε δε ότι με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, θα διασφαλίζονται οι κανόνες για να έρθει κάποιος να εργαστεί στη χώρα, κανόνες και για το χρόνο και για τον τρόπο εργασίας.

Το άσυλο

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στο άσυλο. “Ερχεται ένας άνθρωπος που δικαιούται άσυλο από το Σουδάν και δηλώνει αγρότης. Κι εμείς του δίνουμε μια δυνατότητα πάει στο Κουτσόχερο στη Λάρισα ή στη Δράμα και να του πούμε ότι ‘αν πάρεις άσυλο, θα έχεις δικαίωμα να μείνεις στη χώρα. Σου μαθαίνω τις ελληνικές καλλιέργειες και σου δίνω τη δυνατότητα να εργαστείς στον αγροτικό τομέα, αλλά δεν θα παίρνεις επιδόματα. Δεν θα πας να μείνεις στην Κυψέλη ή στον ‘Αγιο Παντελεήμονα. Σου κόβω λοιπόν όλα τα επιδόματα, σε πηγαίνω εκεί που έχω ανάγκη εργασίας και σε συνδέω με την αγορά. Πείτε μου αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιος που κινδυνεύει από τον πόλεμο, δεν σημαίνει ότι θα έρθει εδώ πέρα, να ζει εις βάρος του Έλληνα και του ευρωπαίου φορολογούμενου. Κινδύνευες στον πόλεμο. Ήρθες εδώ πέρα, πήρες άσυλο, σου κάνω ένα ταχύρρυθμο μάθημα εργασίας και πήγαινε να εργαστείς, αλλιώς σήκω και φύγε από την Ελλάδα”. Τόσο απλά είναι τα πράγματα“, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε ότι η λογική της πολιτικής της ένταξης δεν είναι “τον ταίζω, τον ποτίζω, του δίνω επιδόματα”, γιατί “πρώτα από όλα, το άσυλο είναι προσωρινό και όταν λήξει η κατάσταση για την οποία κάποιος παίρνει άσυλο, πρέπει να επιστρέψει πίσω στη χώρα του, όπως κάνουμε τώρα με τους Σύριους που τους δίνουμε πια με πολύ αυστηρούς κανόνες το άσυλο”.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις συνθήκες στις δομές. “Οι συνθήκες στις δομές είναι πάρα πολύ καλές. Κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι υπερβολικά καλές. Προβλήματα έχουμε στις δομές όταν τις καταστρέφουν φιλοξενούμενοι που είναι μέσα. Γιατί άμα νομίζετε ότι πολλοί από αυτούς που είναι μέσα, είναι οι φιλήσυχοι οι οποίοι έρχονται, κάνετε λάθος. Με χαρά να σας δείξω φωτογραφίες πως κατέστρεφαν δομές”, σημείωσε.

Οι ΜΚΟ

Απάντησε παράλληλα και στην κριτική για τις ρυθμίσεις για τις ΜΚΟ και την αναφορά της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου ότι το υπουργείο νομοθετεί εναντίον αυτών που δεν συμπαθεί.

“Ναι, τους διακινητές παράνομων μεταναστών, τους αντιπαθώ, τους μισώ και νομοθετώ εναντίον τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε να δούμε στις ΜΚΟ τι νομοθετούμε”, είπε και πρόσθεσε: “Ποινικοποιούμε να είναι κάποιος μέλος ΜΚΟ; Όχι. Η ποινικοποίηση είναι όταν είναι διακινητής παράνομων μεταναστών. Αυτή είναι η ποινικοποίηση. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένας εγκληματίας που διακινεί μετανάστες, παρανόμως. Γιατί αν είναι μέλος ΜΚΟ, πρέπει να είναι βαρύτερη η ποινή; Μέχρι τώρα στο Μητρώο υποχρεωτικά εγγράφονταν όλες οι ΜΚΟ, όποιος ήθελε να δραστηριοποιείται στη μετανάστευση. Αυτό εμείς το περιορίζουμε. Και λέμε δύο κατηγορίες ΜΚΟ θα εγγράφονται: όσες παίρνουν χρήματα, τελειωμένο το παραμύθι των εθελοντών. Οι ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο, τα μέλη τους πληρώνονται, είναι επαγγελματίες, παίρνουν λεφτά νομιμότατα που τους δίνει το υπουργείο και η ΕΕ. Δεν είναι εθελοντές, είναι εργαζόμενοι. Άρα ή παίρνουν λεφτά ή δραστηριοποιούνται εντός των δομών. ‘Αρα, έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα, μπαίνουν μέσα στη δομή και έρχονται σε επαφή με αυτόν που το άσυλο θα τους απορριφθεί. Και εκεί πέρα, εγώ δεν θέλω αυτόν που θα απορριφθεί το άσυλο, να του πει, ‘μην ανησυχείς, θα σου πω εγώ, έλα εδώ το βράδυ και θα σε βοηθήσω να πας στην Αθήνα’. ‘Αρα, η ποινική απαξία που επιβαρύνεται είναι ότι όταν κάποιος δραστηριοποιείται εντός των δομών ή παίρνει χρήματα. Δεν σας είδα να διαμαρτύρεστε λ.χ. ότι η διάταξη της επιβαρυντικής περίστασης ισχύει για τους αστυνομικούς που τιμωρούνται βαρύτερα. Το ίδιο επιβαρυντική είναι για μέλος ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο”.

Σχολίασε μάλιστα ότι οι ίδιες οι ΜΚΟ θα έπρεπε να είναι οι πρώτες που να λένε ότι αν βρεθεί μέλος τους που κάνει παράνομη διακίνηση μεταναστών, τότε η τιμωρία να είναι βαρύτερη. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε επίσης ότι ενοχλήθηκαν και κάποιοι γιατί κόβονται οι απευθείας προγραμματικές συμβάσεις με ΜΚΟ. “Κόβονται γιατί μας είπε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι παραβιάζουμε τον ευρωπαϊκό νόμο“, είπε ο κ. Πλεύρης και αναρωτήθηκε γιατί ενοχλεί που το υπουργείο θα έχει διαγωνιστικές διαδικασίες.

Αναφερόμενος στην αναμόρφωση των ρυθμίσεων για τη διάρκεια της άδειας διαμονής για τους ασυνόδευτους ανήλικους, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε: “αυτό που λέμε ασυνόδευτα παιδιά μην το έχετε πολύ στο μυαλό σας. Ποσοστό 76% είναι στο όριο της ενηλικότητας και κατά βάση είναι άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Έρχονται από χώρες όπως είναι το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος και ποια χρήση θέλουν να κάνουν; Να έρθει ο άλλος 17 ετών και να πει ‘θέλω να κάνω τρία χρόνια σχολείο’. Ο 18χρονος Αιγύπτιος μπαίνει σε κράτηση, βγαίνει χαρτί απέλασης, προσπαθούμε να τον επιστρέψουμε και αυτόν οφείλουμε να τον κρατάμε τρεις τάξεις σχολείου, μέχρι τα 23 έτη. Και είναι αυτό ποσοστό 76% και άρα η χώρα έχει τον κίνδυνο να γίνεται μαγνήτης σε 17χρονους Αιγύπτιους που τους στέλνουν οι οικογένειες τους και τελικά, από αυτούς άδεια διαμονής πήραν 12 άτομα. ‘Αρα αυτή η διάταξη πρέπει να καταργηθεί για να μην λειτουργεί η χώρα μας ως μαγνήτης”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ