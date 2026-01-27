Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Θυμάμαι ότι είδα έναν άντρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος – Όλοι πέσαμε στο χαντάκι»

Σύνοψη από το

  • Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά Έλληνες πολίτες, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό στον επικίνδυνο οδικό άξονα DN6.
  • Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του βαν επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση, χάνοντας τον έλεγχο, ενώ το όχημα μετέφερε 10 επιβάτες αντί για τους 8+1 που επέτρεπε η άδεια.
  • Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συγκλονιστικές στιγμές, με έναν να αναφέρει «Θυμάμαι ότι είδα έναν άντρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος – Όλοι πέσαμε στο χαντάκι». Οι ρουμανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Θυμάμαι ότι είδα έναν άντρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος – Όλοι πέσαμε στο χαντάκι»

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του δυστυχήματος με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό κοντά στην πόλη Λούγκοϊ, σε έναν από τους πιο επικίνδυνους οδικούς άξονες της χώρας, τον ευρωπαϊκό δρόμο DN6. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του βαν επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση, χάνοντας τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να διαλυθεί κυριολεκτικά από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συγκλονιστικές στιγμές από το σημείο. «Προσπάθησε. Δεν έλεγξε. Συγκρούστηκε με το φορτηγό μπροστά», ανέφερε ένας μάρτυρας, ενώ άλλος συμπλήρωσε: «Ενώ προσπερνούσε το βυτιοφόρο μπροστά, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του. Το φορτηγό φρέναρε. Φρέναρε επίσης και το φορτηγό πίσω μου, και όλοι πέσαμε στο χαντάκι. Θυμάμαι ότι είδα έναν άντρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Αυτό είναι το μόνο που είδα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και επικίνδυνα σημεία του αυτοκινητόδρομου DN6, στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα βυτιοφόρο, ένα φορτηγό (TIR) και το μίνι λεωφορείο, το οποίο είχε άδεια μεταφοράς 8+1 ατόμων, όμως στο εσωτερικό του βρίσκονταν 10 επιβάτες. Η υπερφόρτωση και η επικίνδυνη οδήγηση φαίνεται να αποδείχθηκαν μοιραίος συνδυασμός.

Οι επτά νεκροί είναι Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών, στο πλαίσιο του Europa League. Το μίνι λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα, είχε περάσει τα σύνορα μέσω Βουλγαρίας και βρισκόταν στη Ρουμανία με κατεύθυνση προς τη δυτική Ευρώπη. Από τους δέκα επιβάτες, έξι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ τέσσερις μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο· ένας εξ αυτών κατέληξε κατά διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές της Ρουμανίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας αν το μίνι λεωφορείο προσέκρουσε πρώτα στο βυτιοφόρο κατά την προσπέραση, πριν καταλήξει μετωπικά στο φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Τα συντρίμμια του οχήματος βρέθηκαν διασκορπισμένα δεκάδες μέτρα μακριά, ενώ ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος, με την κυκλοφορία να έχει σταματήσει με τις ουρές να ξεπερνά τα 20 χιλιόμετρα.

Η Ρουμανική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των θυμάτων και τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, σε έναν δρόμο που χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως παγίδα θανάτου για τους οδηγούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τι πραγματικά ισχύει με την οριστική διακοπή κυκλοφορίας 230 φαρμάκων

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πανδημία της Τρίτης Ηλικίας με βαρύ κόστος για το ΕΣΥ

Νέο ειδικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία για δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:18 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σοκαρισμένη είναι η φίλαθλη κοινότητα από το δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ ...
18:08 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οι ασαφείς προθέσεις του Τραμπ για επέμβαση, καθώς η Τεχεράνη συνεχίζει την καταστολή του κινήματος διαφωνούντων

Τίποτε δεν είναι σαφές για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ που έστειλε αμερικανική αρμάδα ανο...
17:16 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ για την κρίση με την ICE – «Χρειαζόμαστε ενότητα – διαδηλώστε ειρηνικά»

Παρέμβαση στην κρίση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ αναφορικά με την αιματηρή δράση της Υπηρεσίας Μ...
16:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το βίντεο σοκ της σύγκρουσης του φορτηγού με το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ – Σκληρές εικόνες

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρουμανία, όταν μίνι λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από την ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι