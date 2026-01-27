Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Θυμάμαι ότι είδα έναν άντρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος – Όλοι πέσαμε στο χαντάκι»

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του δυστυχήματος με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό κοντά στην πόλη Λούγκοϊ, σε έναν από τους πιο επικίνδυνους οδικούς άξονες της χώρας, τον ευρωπαϊκό δρόμο DN6. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του βαν επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση, χάνοντας τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να διαλυθεί κυριολεκτικά από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συγκλονιστικές στιγμές από το σημείο. «Προσπάθησε. Δεν έλεγξε. Συγκρούστηκε με το φορτηγό μπροστά», ανέφερε ένας μάρτυρας, ενώ άλλος συμπλήρωσε: «Ενώ προσπερνούσε το βυτιοφόρο μπροστά, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του. Το φορτηγό φρέναρε. Φρέναρε επίσης και το φορτηγό πίσω μου, και όλοι πέσαμε στο χαντάκι. Θυμάμαι ότι είδα έναν άντρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Αυτό είναι το μόνο που είδα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και επικίνδυνα σημεία του αυτοκινητόδρομου DN6, στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα βυτιοφόρο, ένα φορτηγό (TIR) και το μίνι λεωφορείο, το οποίο είχε άδεια μεταφοράς 8+1 ατόμων, όμως στο εσωτερικό του βρίσκονταν 10 επιβάτες. Η υπερφόρτωση και η επικίνδυνη οδήγηση φαίνεται να αποδείχθηκαν μοιραίος συνδυασμός.

Οι επτά νεκροί είναι Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών, στο πλαίσιο του Europa League. Το μίνι λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα, είχε περάσει τα σύνορα μέσω Βουλγαρίας και βρισκόταν στη Ρουμανία με κατεύθυνση προς τη δυτική Ευρώπη. Από τους δέκα επιβάτες, έξι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ τέσσερις μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο· ένας εξ αυτών κατέληξε κατά διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές της Ρουμανίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας αν το μίνι λεωφορείο προσέκρουσε πρώτα στο βυτιοφόρο κατά την προσπέραση, πριν καταλήξει μετωπικά στο φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Τα συντρίμμια του οχήματος βρέθηκαν διασκορπισμένα δεκάδες μέτρα μακριά, ενώ ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος, με την κυκλοφορία να έχει σταματήσει με τις ουρές να ξεπερνά τα 20 χιλιόμετρα.

Η Ρουμανική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των θυμάτων και τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, σε έναν δρόμο που χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως παγίδα θανάτου για τους οδηγούς.