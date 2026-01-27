LIVE – Τραγωδία στη Ρουμανία: Οι τελευταίες πληροφορίες για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρουμανία, όταν μίνι λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία συγκρούστηκε με φορτηγό στην εθνική οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς. Σύμφωνα με τις αρχές, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Το όχημα, με Έλληνα οδηγό, μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης στο μίνι βαν επέβαιναν 10 άτομα, παρότι η χωρητικότητά του ήταν 8+1 θέσεις.

Το βίντεο-σοκ από την στιγμή της σύγκρουσης

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συγκλονιστικές στιγμές από το σημείο. «Προσπάθησε. Δεν έλεγξε. Συγκρούστηκε με το φορτηγό μπροστά», ανέφερε ένας μάρτυρας, ενώ άλλος συμπλήρωσε: «Ενώ προσπερνούσε το βυτιοφόρο μπροστά, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του.

Το φορτηγό φρέναρε. Φρέναρε επίσης και το φορτηγό πίσω μου, και όλοι πέσαμε στο χαντάκι. Θυμάμαι ότι είδα έναν άντρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Αυτό είναι το μόνο που είδα».

Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ ενημερώνει με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 27, 2026

Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιβάν Σαββίδης – «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας»

Σε δήλωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑΟΚ προχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, έπειτα από την είδηση ότι οπαδοί του «δικεφάλου» σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ρουμανία.

Αγγελούδης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας τη συγκλονιστική διάσταση του γεγονότος για τη φίλαθλη κοινότητα.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Οι σημαίες στην Τούμπα

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην Τούμπα, ως ένδειξη πένθους για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Ο ΠΑΟΚ πενθεί… μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα…» αναφέρεται στην ανάρτηση με το βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Λοβέρδος στο enikos.gr για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είναι μία μεγάλη και φρικτή τραγωδία»

«Πρόκειται για μια μεγάλη, για μια φρικτή τραγωδία που μας έχει βυθίσει όλους στο πένθος» τόνισε μιλώντας στο enikos.gr, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος για το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς.

ΠΑΟΚ: Η πρώτη αντίδραση του «δικεφάλου του Βορρά» για το δυστύχημα

O επίσημος ΠΑΟΚ παρενέβη πριν από λίγο ζητώντας ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

Το ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η σωστή πληροφόρηση και ο σεβασμός απέναντι σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ΠΑΟΚ έχει καταστήσει σαφές ότι θα ενημερώσει υπεύθυνα για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, αποφεύγοντας κάθε βιαστική ή ανεπιβεβαίωτη αναφορά.

Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και την Κατερίνη 4 από του φιλάθλους που ταξίδευαν με το μοιραίο βαν

Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Ακαριαία πέθαναν οι 6 από τους 10 επιβαίνοντες

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έξι από τους 10 επιβαίνοντες στο μίνι βαν πέθαναν ακαριαία και ένας εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα επιτρέπεται η προσπέραση και ο δρόμος είναι πυκνής κυκλοφορίας.

7 μέχρι στιγμής οι νεκροί

Ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Καταστάσεων, Ραέντ Αραφάτ, δήλωσε στο Digi24 ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους επτά, ενώ τόνισε πως οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν το έργο των διασωστών. «Ζητήθηκε και υπήρχε πρόθεση να σταλούν ελικόπτερα τόσο από το Άραντ όσο και από το Καρανσέμπες, όμως οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μίνι λεωφορείο ερχόταν από το Καρανσέμπες και κατευθυνόταν προς το Λουγκόζ. Κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, ο οδηγός προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλά ακούμπησε μια δεξαμενή που κινούνταν κανονικά. Η επαφή αυτή οδήγησε το όχημα να εκτραπεί στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό (TIR).

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο ένας εκ των 3 τραυματιών

Ο Ραέντ Αραφάτ επιβεβαίωσε ότι ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος και με μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Όπως είπε: «Στο ατύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν περισσότερα οχήματα, ένα από τα οποία ήταν δεξαμενή φορτωμένη με αλκοόλ, αλλά ευτυχώς χωρίς διαρροές και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς τραγικό, με έξι νεκρούς».

Η αστυνομία της περιοχής Τιμίς ανέφερε ότι οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως ο οδηγός του μίνι λεωφορείου επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση. «Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε μια δεξαμενή και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR), το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα», αναφέρουν οι αστυνομικοί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα είναι όλοι επιβάτες του ίδιου οχήματος.

Διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο του δυστυχήματος

Το Κέντρο Πληροφοριών Κυκλοφορίας της Γενικής Επιθεώρησης της Ρουμανικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην εθνική οδό DN6 Λουγκόζ – Καρανσέμπες, στην κοινότητα Γκαβόζντια. «Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην εθνική οδό DN6 λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι αρχές συνεχίζουν τις ιατρικές παρεμβάσεις και την έρευνα στο σημείο, ενώ η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της διαδρομής DN6 – Γιούπα – Καρανσέμπες – DN58 – DN58A – Λουγκόζ.

Το τραγικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στη Ρουμανία και την Ελλάδα, καθώς ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και πολίτες που ταξίδευαν για εργασία ή επιστροφή στη Γαλλία. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση κανόνων ασφαλείας ή υπερκόπωση του οδηγού.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όπως μεταδίδει το ρουμανικό Digi24 το μίνι λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπέρασε ένα όχημα στην DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj, και όταν προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο φορτηγό και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό.

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών. Το ίδιο μέσο μεταδίδει ότι τα ελικόπτερα SMURD δεν μπόρεσαν να παρέμβουν λόγω των καιρικών συνθηκών. Το μίνι λεωφορείο που εμπλέκεται στο ατύχημα στο Timiş μετέφερε Έλληνες πολίτες και ταξίδευε από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, σύμφωνα με άλλο ρουμανικό μέσο το News.ro.

«Το ατύχημα, όπως γνωρίζετε, αφορούσε πολλά οχήματα, ένα από τα οποία ήταν βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε αλκοόλ, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ζωντανά στο Digi24.