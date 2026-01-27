Τραγωδία στη Ρουμανία: Συγκλονισμένος ο αδελφός θύματος του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Όλοι ήταν φίλοι, μαζί έκαναν τις εκδρομές»

Σοκ έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη χώρα το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους όταν το βαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό στην Τιμισοάρα. Η τραγωδία άφησε πίσω της ανείπωτο πόνο, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας επίσημη ενημέρωση για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ο αδελφός ενός εκ των θυμάτων μίλησε στο Action 24, δηλώνοντας πως ακόμα δεν έχει λάβει καμία επιβεβαιωμένη ενημέρωση για τον αδελφό του. «Έχουν γίνει τρεις ταυτοποιήσεις μόνο από τις επτά. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα, γιατί περιμένω κι εγώ να με ενημερώσουν 100%, για να είμαι σίγουρος. Από τη Θεσσαλονίκη έφυγαν τα παιδιά», ανέφερε συγκλονισμένος.

Ο άνδρας περιέγραψε πως οι επιβάτες του μοιραίου βαν ήταν όλοι φίλοι, άνθρωποι που συνήθιζαν να ταξιδεύουν μαζί για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. «Όλοι ήταν φίλοι, όλοι μαζί έκαναν τις εκδρομές. Τώρα κάτι άλλο δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Είχαν πάει και σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό», είπε.

«Περιμένω, όπως σας είπα, να ταυτοποιήσουν και τα άλλα τέσσερα μέλη. Από εκεί και πέρα, άγνωστο είναι, γιατί εικασίες κάνουν όλοι. Δεν γνωρίζω κάτι», τόνισε.