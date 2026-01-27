Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι θυελλώδεις»

  • Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη χαρακτήρισε «θυελλώδεις» τις αναμνήσεις που έχει από την παιδική της ηλικία.
  • Όπως δήλωσε, οι αναμνήσεις ήταν «θυελλώδεις» γιατί έπεσε στην εποχή της δικτατορίας όταν ήταν κοριτσάκι.
  • Εξήγησε πως ήταν μια εποχή που κυνηγούσαν τον πατέρα της, με την ίδια να είναι «ένα κοριτσάκι ανάμεσα σε εξορίες, στρατόπεδα και φυλακές».
Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, «Οι αναμνήσεις ενός κοριτσιού», που πραγματοποιήθηκε στο Πέραμα, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά. Η συγγραφέας έκανε δηλώσεις στο «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Στις δηλώσεις της, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη χαρακτήρισε «θυελλώδεις» τις αναμνήσεις που έχει από την παιδική της ηλικία, εξηγώντας τον λόγο.

Όταν ρωτήθηκε για το ποιες είναι οι αναμνήσεις ενός κοριτσιού που είχε πατέρα τον Μίκη Θεοδωράκη, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη απάντησε: «Οι αναμνήσεις είναι θυελλώδεις, γιατί πραγματικά πέσαμε σε μία εποχή όταν ήμουν κοριτσάκι, επτά – οχτώ – εννέα ετών, την εποχή της δικτατορίας».

«Ήταν μια εποχή που κυνηγούσαν τον πατέρα μου, έκανε αντίσταση. Δηλαδή ήμουν ένα κοριτσάκι ανάμεσα σε εξορίες, στρατόπεδα και φυλακές. Βέβαια όλα με πολλή αισιοδοξία πρέπει να σου πω. Τα έβλεπα όλα πάντα αισιόδοξα και με χαρά, γιατί είχα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου που με αγαπούσαν!», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

