Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια της μητέρας και του πατέρα του: «Η διαχείριση είναι αρκετά δύσκολη, σου λείπουν»

  Το 2025 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς έφυγαν από τη ζωή με λίγους μήνες διαφορά και οι δύο γονείς του.
  • Ο ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, κάνοντας μία συγκινητική αναφορά στους γονείς του.
  • Σε ερώτηση για τις δύο αυτές απώλειες, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξήγησε πως: «Η διαχείριση μετά την απώλεια είναι αρκετά δύσκολη. Σου λείπουν. Θες, δεν θες, θα σου λείπουν».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
Φωτογραφία: INTIME

Το 2025 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς έφυγαν από τη ζωή με λίγους μήνες διαφορά και οι δύο γονείς του. Στις 20 Σεπτεμβρίου πέθανε η μητέρα του, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου βίωσε και την απώλεια του πατέρα του. Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει τις δύο δυσάρεστες ειδήσεις, μέσα από πολύ συγκινητικές αναρτήσεις που είχε πραγματοποιήσει στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά συνάντησε τον καταξιωμένο καλλιτέχνη στη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Φονιάς» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και στη διάρκεια των δηλώσεών του έκανε μία συγκινητική αναφορά στους γονείς του.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξήγησε πως: «Η ζωή είναι εκεί. Η διαχείριση μετά την απώλεια είναι αρκετά δύσκολη. Σου λείπουν. Θες, δεν θες, θα σου λείπουν».

Όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο του πατέρα του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Ναι, ναι το αγόρι μου, ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Του τα είχα πει όλα ούτως ή άλλως πριν. Ήταν περισσότερο μία μνήμη για εμένα, να μην ξεχνιέμαι, να μην θεωρώ τα πράγματα δεδομένα!».

16:47 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

16:04 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

11:56 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

18:34 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

