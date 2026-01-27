Ραζβάν Λουτσέσκου για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Τεράστια τραγωδία, απέραντη θλίψη, οι καρδιές μας είναι μαζί με τις οικογένειές τους»

  • Βαθιά συγκίνηση και οδύνη προκαλεί η τραγωδία στη Ρουμανία, όπου φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να εκφράζει την απέραντη θλίψη του. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε το γεγονός ως «μια τεράστια τραγωδία».
  • Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως «ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ξεχωριστό» και όλοι οι υποστηρικτές του θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Ως εκ τούτου, «η απώλεια γίνεται αισθητή σε τεράστιο βαθμό και η θλίψη είναι απέραντη».
  • Ο Λουτσέσκου υπογράμμισε ότι «η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους, για να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους». Πρόσθεσε ότι «οι καρδιές μας είναι μαζί τους» και όλοι οφείλουν να δείξουν δύναμη και αλληλεγγύη.
Βαθιά συγκίνηση και οδύνη προκαλεί η τραγωδία στη Ρουμανία, όπου φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα κατά το ταξίδι τους προς τη Γαλλία. Η είδηση συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και τον κόσμο του ποδοσφαίρου, ενώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε σε ρουμανικό Μέσο, εκφράζοντας την απέραντη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε το γεγονός ως «μια τεράστια τραγωδία», τονίζοντας ότι δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια όσα συνέβησαν. Όπως είπε, «ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ξεχωριστό. Όλοι όσοι τον υποστηρίζουν θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη μιας μεγάλης οικογένειας». Εξήγησε ότι όταν χάνεις ανθρώπους που αποτελούν μέρος αυτής της κοινότητας, «η απώλεια γίνεται αισθητή σε τεράστιο βαθμό και η θλίψη είναι απέραντη».

Αναφερόμενος στις οικογένειες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο δυστύχημα, υπογράμμισε πως «η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους, για να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους». Επισήμανε ότι το συναίσθημα ενότητας που υπάρχει μέσα στον σύλλογο είναι βαθύ και αληθινό: «Ακόμα ζούμε με τα συναισθήματα στο μέγιστο. Είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια».

Ο Ρουμάνος τεχνικός δήλωσε επίσης: «Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι και λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη». Τόνισε ότι οι τραγωδίες είναι δυστυχώς μέρος της ζωής, αλλά σε τέτοιες στιγμές οφείλουν όλοι να δείχνουν δύναμη και αλληλεγγύη. «Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και εμείς οφείλουμε να τους στηρίξουμε από κάθε άποψη. Πρέπει να νιώσουν ότι υπάρχει δίπλα τους μια μεγάλη οικογένεια, που μπορεί να τους βοηθήσει να συνεχίσουν. Με κάποιον τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

