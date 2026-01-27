Τροχαίο στη Ρουμανία: Ξύπνησαν «μαύρες μνήμες» από την τραγωδία του 1999 στα Τέμπη για τον ΠΑΟΚ – Οι ανατριχιαστικές ομοιότητες των 2 δυστυχημάτων

Η «κατάρα» που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ να θρηνεί τα παιδιά του στην άσφαλτο, έπεσε ξανά βαριά πάνω από την ασπρόμαυρη ποδοσφαιρική οικογένεια. Το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – 7 νεκροί και 3 βαριά τραυματίες – «ξύπνησε» εκείνες τις «μαύρες» μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη. Εκεί που «έσβησαν» 6 φίλαθλοι του Δικέφαλου του Βορρά και ο οδηγός του πούλμαν.

Τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου 1999, λίγες ώρες μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το πούλμαν με τους οπαδούς της ομάδας πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Σύμφωνα με τις τότε μαρτυρίες, λίγο πριν από το δυστύχημα, στο Βελεστίνο, το τιμόνι του λεωφορείου ανέλαβε ο 19χρονος γιος του ιδιοκτήτη, αντικαθιστώντας τον κανονικό οδηγό.

Δύο χιλιόμετρα πριν από τα διόδια των Τεμπών, το πούλμαν επιχείρησε προσπέραση, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν προς τη Λάρισα.

Το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε σε χαράδρα 8 μέτρων, προκαλώντας τον θάνατο 7 ατόμων και τον τραυματισμό 33 επιβατών.

Η είδηση της τραγωδίας συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη. Ο τότε πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Μπατατούδης, και ο αντιπρόεδρος Θανάσης Ακριβόπουλος ενημερώθηκαν αμέσως και κινητοποιήθηκαν για να στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων. Ο Σταύρος Καλαφάτης έσπευσε στη Λάρισα, ενώ η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τα έξοδα των κηδειών.

Το 1999, τα θύματα ήταν ο Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), Δημήτρης Ανδρεαδάκης (25), Χριστίνα Τζιόβα (18), Αναστάσιος Θέμελης (22), Γεώργιος Γκανάτσιος (22), Κυριάκος Λαζαρίδης (17) και ο οδηγός του φορτηγού, Αστέριος Αγκζιώτης (68).

Τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος επικράτησε πανικός και οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν σπαρακτικές με τους γονείς και τους συγγενείς των νεκρών να «λυγίζουν».

«Το ματωμένο πανό»

Ο Ηλίας Βλαχόπουλος, μέλος του Σ.Φ. ΠΑΟΚ Κορδελιού, που επέβαινε στο μοιραίο πούλμαν, είχε περιγράψει μιλώντας στον «Arena 89,4»:

«Δεν μπορούν να ξεχαστούν, σου μένουν μια ζωή. Γυρνούσαμε από την Αθήνα, κοιμόμασταν γιατί ήταν πέντε παρά ξημερώματα. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα, αλλά ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Μέσα στον ύπνο…. Οι πέντε ήταν στον πάνω όροφο. Ήμουν δυο θέσεις πίσω από τον Ανδρεαδάκη στον κάτω όροφο… Ο οδηγός είχε βάλει τον γιο του. Μιλούσαμε με τον οδηγό και του είπαμε αν είσαι κουρασμένος, πάρε τηλέφωνο να στείλουν έναν άλλο. Ξεκινήσαμε με τον κανονικό οδηγό και στον δρόμο άλλαξε. Ήταν να γίνει. Το πανό εκείνο το έχουμε στο σύνδεσμο και δεν το βγάζουμε. Έχει αίματα πάνω, με αυτό σκεπάσαμε τα δυο παιδιά. Το έχουμε και δεν το βγάζουμε. Ισχύει ότι περνούν οπαδοί άλλων ομάδων και βάζουν δικά τους κασκόλ επάνω στο μνημείο των οπαδών. Και αυτοί οπαδοί είναι όπως και εμείς…”.

Ανατριχιαστικές ομοιότητες

Οι ομοιότητες των δύο τροχαίων δυστυχημάτων σε Τέμπη και Ρουμανία είναι ανατριχιαστικές.

Καταρχάς μία μοιραία προσπέραση ήταν εκείνη που οδήγησε στον θάνατο τους 7 επιβάτες τόσο του πούλμαν στα Τέμπη, όσο και τους 7 επιβάτες του mini bus στη Ρουμανία.

Ανατριχιαστικός είναι και ο ίδιος αριθμός των νεκρών: 7 στα Τέμπη (6 φίλαθλοι + ο οδηγός) και 7 και στη Ρουμανία.

Η σφοδρή σύγκρουση και στα δύο δυστυχήματα, έγινε με φορτηγό, σε μετωπική στο αντίθετο ρεύμα.

Η διαφορά είναι ότι στα Τέμπη οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επέστρεφαν από αγώνα της ομάδας τους στην Αθήνα, ενώ στη Ρουμανία πήγαιναν οδικώς στη Λυών για να παρακολουθήσουν το ματς της ομάδας τους με τους Γάλλους.