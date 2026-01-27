«Φρένο» από το ΣτΕ σε ξενοδοχείο στη Μήλο, αναστέλλονται οι εργασίες – Τι είπε ο Παπασταύρου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστέλλει προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχείο στην παραλία Μύτακας της Μήλου. Αναλυτικότερα, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη επέρχεται:

α) αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου, β) παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Της προσωρινής διαταγής του κ. Ντουχάνη είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών για το επίμαχο ξενοδοχείο της Μήλου.

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει στο ΣτΕ ο Δήμος Μήλου και τρεις πολίτες, Η εν λόγω αίτηση αναστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣτΕ, κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου κ.λπ. στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

Παπασταύρου: «Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο»

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», με τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Ερωτηθείς για την υπόθεση με το ξενοδοχείο στη Μήλο, επεσήμανε ότι «προχωρούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος από ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις, ώστε να υπάρξει αναστολή των οικοδομικών εργασιών και να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αίτηση αναστολής και την αίτηση ακύρωσης που έχουν κατατεθεί».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει όσον αφορά τα πολεοδομικά, όπου οι διατάξεις αλληλοεπικαλύπτονται ή αλληλοαναιρούνται. «Γι’ αυτό υλοποιούμε τον Κώδικα Πολεοδομίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο κείμενο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ χρήσιμο να πάμε σε ένα πολεοδομικό σύστημα απλοποιημένο, διαφανές και ψηφιακό, για να ξέρει ο πολίτης τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται». Πρόσθεσε επίσης ότι, ο Κώδικας και η πολεοδομική οργάνωση έχει να κάνει και με την ασφάλεια δικαίου για αυτόν που έρχεται να επενδύσει: «Πρέπει να βάλουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο».