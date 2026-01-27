Φάμελλος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Μας συγκλονίζει η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους

Φάμελλος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Μας συγκλονίζει η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους

«Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι «η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει».

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Φάμελλος, «εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ».

«Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

