Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Παίζω 34 χρόνια, είναι αδύνατον να μην έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν πηγαίναμε ο ένας τον άλλο»

  • Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, με μια επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση από τη δεκαετία του ’90, μίλησε για τις δύσκολες συνεργασίες που αντιμετώπισε στην καριέρα της.
  • Η ηθοποιός εξήγησε πως: «Παίζω 34 χρόνια και παίζω συνέχεια. Είναι αδύνατον να μην έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν πηγαίναμε ο ένας τον άλλο ή που δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας».
  • Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως δήλωσε, «κάνω υπομονή!».
Πέγκυ Τρικαλιώτη
Η Πέγκυ Τρικαλιώτη «υπηρετεί» το επάγγελμα του ηθοποιού από τη δεκαετία του ’90, με ιδιαίτερη επιτυχία. Η καλλιτέχνις έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους τόσο στο θεατρικό σανίδι όσο και στη μικρή οθόνη, με το κοινό να την έχει ξεχωρίσει και να παρακολουθεί με ενδιαφέρον κάθε νέα δουλειά της. Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, η Πέγκυ Τρικαλιώτη μίλησε και για το θέμα των δύσκολων συνεργασιών και για το πώς εκείνη στο παρελθόν τις έχει αντιμετωπίσει.

Σε ερώτηση για τις συνεργασίες που είχε στη διάρκεια της πορείας της, η Πέγκυ Τρικαλιώτη εξήγησε πως: «Παίζω 34 χρόνια και παίζω συνέχεια. Είναι αδύνατον να μην έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν πηγαίναμε ο ένας τον άλλο ή που δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνω υπομονή!».

«Υπάρχει το εύκολο της υπόθεσης, ότι ξέρεις πως είναι για κάποιους μήνες, οπότε κάνεις μια υπομονή, γιατί ξέρεις ότι έχεις τέσσερις-πέντε-έξι μήνες μπροστά σου.

Το άλλο είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν πράγματα την ώρα που εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή. Αυτό πολλές φορές μπορεί να γίνει ακραίο, δηλαδή το συναίσθημά σου μπορεί να σε ξεπεράσει. Παρ’ όλα αυτά, θέλει υπομονή».

