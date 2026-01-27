ΗΠΑ: Παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ για την κρίση με την ICE – «Χρειαζόμαστε ενότητα – διαδηλώστε ειρηνικά»

Παρέμβαση στην κρίση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ αναφορικά με την αιματηρή δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, της γνωστής ICE, στελέχη της οποίας έχουν σκοτώσει δύο πολίτες στην Μινεάπολη, έκανε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ζητώντας ενότητα και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Η Μελάνια Τραμπ προέτρεψε τους διαδηλωτές κατά της ICE να «διαδηλώσουν ειρηνικά». Στην ουσία πήρε έτσι θέση υπέρ του κρατικού αφηγήματος το οποίο εν πολλοίς θεωρεί ότι οι διαδηλωτές επιτίθενται στις δυνάμεις ασφαλείας.

«Πρέπει να ενωθούμε. Καλώ σε ενότητα», δήλωσε η 55χρονη Τραμπ, με δηλώσεις στο πρόγραμμα «Fox & Friends» του Fox News.

Η έκκλησή της αυτή ήρθε μια μέρα μετά την αποκάλυψη του προέδρου Τραμπ ότι είχε «πολύ καλές» τηλεφωνικές συνομιλίες με τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας μετά τη δολοφονία του διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE.

«Ξέρω ότι ο σύζυγός μου, ο πρόεδρος, είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία χθες με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο, και συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την αποφυγή ταραχών», επιβεβαίωσε η Μελάνια. «Είμαι κατά της βίας».

«Σας παρακαλώ, αν διαμαρτυρόμαστε, ας διαμαρτυρόμαστε ειρηνικά και ας ενωθούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», συνέχισε.

Η παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ έρχεται μετά την αλλαγή στάσης του Τραμπ τη Δευτέρα, ο οποίος υιοθέτησε μια πιο συμβιβαστική προσέγγιση απέναντι στους Δημοκρατικούς ηγέτες της πολιτείας, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε η δεύτερη εκτέλεση διαδηλωτή από ομοσπονδιακούς πράκτορες αυτό το μήνα στην Μινεάπολη.

Στην πόλη οι άνθρωποι συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του νοσοκόμου της εντατικής Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακό πράκτορα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε να αποσύρει ορισμένους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης από την πολιτεία, καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονται. Αυτό συμβαίνει επίσης την ώρα που ο επικεφαλής της καταστολής της μετανάστευσης του Τραμπ, Γκρεγκ Μποβίνο, αποσύρεται από το ρόλο του στην Μινεάπολη.

Οι διαμαρτυρίες κατά της ICE βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην πόλη από τότε που οι πράκτορες κατέφθασαν τον Δεκέμβριο, αν και εντάθηκαν μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς του Pretti το Σάββατο και της Renee Nicole Good στις 7 Ιανουαρίου.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ισχυρίζονται ότι οι πυροβολισμοί ήταν «αμυντικοί» εναντίον του Pretti, ο οποίος, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, είχε ημιαυτόματο πιστόλι και «αντιστάθηκε βίαια» στους αστυνομικούς. Ωστόσο, βίντεο από μάρτυρες φαίνεται να δείχνουν τον Pretti με μόνο ένα τηλέφωνο στο χέρι.