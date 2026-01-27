Λοβέρδος στο enikos.gr για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είναι μία μεγάλη και φρικτή τραγωδία – Οι συγγενείς μπορούν να επικοινωνούν με την ελληνική Πρεσβεία»

«Πρόκειται για μια μεγάλη, για μια φρικτή τραγωδία που μας έχει βυθίσει όλους στο πένθος» τόνισε μιλώντας στο enikos.gr, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος για το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς. Εκεί όπου mini bus με 10 επιβάτες συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι.

Της Εύης Κατσώλη

Όπως είπε ο κ. Λοβέρδος, «εμείς ως υπουργείο Εξωτερικών κάνουμε ό, τι μπορούμε για να συνδράμουμε τις ρουμανικές Αρχές που έχουν τη βασική ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «οι πρέσβεις μας στη Ρουμανία βρίσκονται καθ’ οδόν για το σημείο του δυστυχήματος και έχουν διαρκή επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων προκειμένου να ενημερώνονται».

«Δυστυχώς τα θύματα είναι Έλληνες και οι συγγενείς που αγωνιούν και θέλουν να ενημερωθούν, μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία που θα παραμείνει ανοιχτή για να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.