Λοβέρδος στο enikos.gr για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είναι μία μεγάλη και φρικτή τραγωδία – Οι συγγενείς μπορούν να επικοινωνούν με την ελληνική Πρεσβεία»

Σύνοψη από το

  • Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, χαρακτήρισε “μία μεγάλη και φρικτή τραγωδία” το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς, με επτά νεκρούς και τρεις βαριά τραυματισμένους.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών “κάνει ό, τι μπορεί για να συνδράμει τις ρουμανικές Αρχές”, ενώ οι Έλληνες πρέσβεις βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν για το σημείο του δυστυχήματος.
  • Οι συγγενείς των Ελλήνων θυμάτων, που αγωνιούν, μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία η οποία “θα παραμείνει ανοιχτή για να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες”, είπε ο κ. Λοβέρδος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Γιάννης Λοβέρδος

«Πρόκειται για μια μεγάλη, για μια φρικτή τραγωδία που μας έχει βυθίσει όλους στο πένθος» τόνισε μιλώντας στο enikos.gr, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος για το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς. Εκεί όπου mini bus με 10 επιβάτες συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι.

Της Εύης Κατσώλη

Όπως είπε ο κ. Λοβέρδος, «εμείς ως υπουργείο Εξωτερικών κάνουμε ό, τι μπορούμε για να συνδράμουμε τις ρουμανικές Αρχές που έχουν τη βασική ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «οι πρέσβεις μας στη Ρουμανία βρίσκονται καθ’ οδόν για το σημείο του δυστυχήματος και έχουν διαρκή επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων προκειμένου να ενημερώνονται».

«Δυστυχώς τα θύματα είναι Έλληνες και οι συγγενείς που αγωνιούν και θέλουν να ενημερωθούν, μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία που θα παραμείνει ανοιχτή για να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τι πραγματικά ισχύει με την οριστική διακοπή κυκλοφορίας 230 φαρμάκων

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πανδημία της Τρίτης Ηλικίας με βαρύ κόστος για το ΕΣΥ

Νέο ειδικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία για δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:57 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τασούλας: «Βαθιά θλίψη» για το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς...
17:46 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ ενημερώνει με ανάρτησή του ο Άδω...
17:14 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα με...
17:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Μας συγκλονίζει η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους

«Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι