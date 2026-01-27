ΗΠΑ: Η δικαιοσύνη καλεί την ICE να λογοδοτήσει – «Η υπομονή έχει εξαντληθεί»

Ο επικεφαλής δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, διέταξε τον αναπληρωτή επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή, για να εξηγήσει προσωπικά γιατί η υπηρεσία του δεν συμμορφώθηκε με δεκάδες δικαστικές εντολές τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε αργά τη Δευτέρα (ώρα ΗΠΑ), ο επικεφαλής δικαστής Patrick Schiltz δήλωσε ότι ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, ο Todd Lyons, πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να κατηγορηθεί για περιφρόνηση του δικαστηρίου, αφού η υπηρεσία του δεν τήρησε την προθεσμία για την παροχή ακρόασης σε κρατούμενο σχετικά με την εγγύηση.

«Αυτό το δικαστήριο έχει δείξει εξαιρετική υπομονή προς τους εναγόμενους, παρόλο που αυτοί αποφάσισαν να στείλουν χιλιάδες πράκτορες στη Μινεσότα για να συλλάβουν αλλοδαπούς, χωρίς να λάβουν κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση των εκατοντάδων αιτήσεων habeas corpus και άλλων αγωγών που ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθούσαν», έγραψε ο Schiltz. «Η υπομονή του δικαστηρίου έχει εξαντληθεί».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει το θέμα την Τρίτη. Ο Schiltz δήλωσε ότι θα ακυρώσει την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής εάν ο συγκεκριμένος κρατούμενος αφεθεί ελεύθερος. Ο δικαστής, ο οποίος εδρεύει στη Μινεάπολη, διορίστηκε στη θέση του από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

Η εντολή του Schiltz ήρθε καθώς οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις τακτικές της ICE να προωθήσει την καταστολή της μετανάστευσης την οποία έχει διατάξει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες, τη Renee Good και τον Alex Pretti, σε ξεχωριστές ενέργειες επιβολής του νόμου στο Μινεάπολη αυτό το μήνα.