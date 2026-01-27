Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: «Η φωτιά εξαπλωνόταν στο δευτερόλεπτο – Από θαύμα σωθήκαμε» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

  • Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες διασωθέντων από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με εργαζόμενη να περιγράφει: «Άκουσα ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, έσβησαν τα πάντα και μετά πεταχτήκαμε»
  • Άλλος διασωθείς ανέφερε ότι «έπεσε όλο το εργοστάσιο, λες και ήταν βόμβα», ενώ πολλοί αισθάνονται ότι «σωθήκαμε από θαύμα».
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες, «άνοιξε τρύπα στο πάτωμα και έπεσαν κάτω οι εργαζόμενες που σκοτώθηκαν», με τη φλόγα να «εξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου».
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες διασωθέντων από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, περιγράφοντας τις στιγμές φρίκης και τρόμου που έζησαν.

Όπως είπε εργαζόμενη στη μονάδα που τραυματίστηκε από την έκρηξη μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «LiveNews», «άκουσα ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, έσβησαν τα πάντα και μετά πεταχτήκαμε. Άρχισαν να πέφτουν πάνελ, σίδερα και άκουγα τη φίλη μου δίπλα να με φωνάζει αν είμαι καλά. Ήρθε μπουσουλώντας δίπλα μου. Ακριβώς από πάνω μου ήταν σίδερα, πάνελ δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Για να βγούμε στην έξοδο έπρεπε να περάσουμε στη δεύτερη γραμμή παραγωγής και εγώ ανεβαίνοντας ανάμεσα από τα πάνελ σκάλωσε το πόδι μου».

Η ίδια περιέγραψε ότι «ήρθε ο υπεύθυνος βάρδιας και φώναζε και τα υπόλοιπα κορίτσια, αλλά δεν ακουγόταν τίποτα. Η φωτιά εξελισσόταν ραγδαία, στο δευτερόλεπτο και καθίσαμε κάτω για να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε».

Σε ερώτηση αν υπήρχε κάποια οσμή αερίου, η ίδια απάντησε ότι: «δεν θα πηγαίναμε στη δουλειά αν καταλαβαίναμε έντονη μυρωδιά. Εκείνη τη βραδιά δεν μύριζε τίποτα».

«Έπεσε όλο το εργοστάσιο, λες και ήταν βόμβα»

Άλλος εργαζόμενος που διασώθηκε είπε τα εξής:

«Έτυχε εκείνη τη στιγμή και δεν ήμουν σε αυτό το σημείο. Ήμουν 30-40 μέτρα μακριά. Μας έριξε κάτω, έπεσαν τα πάνελ πάνω μου και προσπάθησα να βγω γιατί είχε και σκοτάδια.

Έτυχε να βρω τα κορίτσια που σώθηκαν και τους φώναζα να βγουν έξω. Προλάβαμε να βγούμε, είχε πάρει τεράστια διάσταση η φωτιά. Για 30 δευτερόλεπτα δεν ήμουν στο σημείο όπου έγινε η έκρηξη».

Τόνισε ότι «ακούστηκε το μπαμ, έπεσε όλο το εργοστάσιο, λες και ήταν βόμβα. Ούτε αλεύρια είχε στο υπόγειο, ούτε ζάχαρες που ακούω χαζά. Ήταν ένα παλιό υπόγειο και μετά τον Daniel είχε λάσπες. Σωθήκαμε από θαύμα… Η έκρηξη έγινε εκεί που ήταν τα 5 κορίτσια. Τους «ρούφηξε» κάτω, τους τίναξε πάνω…

Κάποιοι δεν ήξεραν ότι υπήρχε υπόγειο. Και μένα μου μύριζε κάτι πριν από ημέρες αλλά δεν κατάλαβα κάτι».

«Στο… μπαμ δεν έμεινε τίποτα – Η φλόγα εξαπλωνόταν σε κλάσματα δευτερολέπτου»

Άλλος διασωθείς υποστήριξε ότι «άνοιξε τρύπα στο πάτωμα και έπεσαν κάτω οι εργαζόμενες που σκοτώθηκαν. Στο «μπαμ» δεν έμεινε τίποτα. Αν ήταν κι άλλοι εκεί θα είχαν σκοτωθεί όλοι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «με το που άκουσα το μπαμ, είδα μια φλόγα να εξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έπεφταν τα πάνελ δεξιά μου και αριστερά μου. Την ώρα που σηκώθηκα, έκανα τον σταυρό μου».

