Λαμία: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό χαμό 47χρονου επιχειρηματία – Η γενναία απόφαση της οικογένειας για δωρεά οργάνων

Ζωή με τον θάνατό του χαρίζει ένας 47χρονος επιχειρηματίας, που κατέληξε από εγκεφαλική αιμορραγία στη ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ο άτυχος 47χρονος, πατέρας δύο παιδιών, κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες να είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή, με τον 47χρονο να διακομίζεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26) στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Εκεί διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία και εισήλθε στη ΜΕΘ, δυστυχώς, όμως η κατάσταση του ήταν μη αναστρέψιμη. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον εγκεφαλικό του θάνατο.

Μέσα στον ανείπωτο πόνο της, η οικογένεια, βρήκε το κουράγιο και τη γενναιότητα, να δωρίσει τα όργανα του πολυαγαπημένου της ανθρώπου, προκειμένου με τον θάνατό του να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας.

Η διαδικασία σε συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) είναι σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, η είδηση της ξαφνικής απώλειας του 47χρονου επιχειρηματία έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λαμίας.

19:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Τρεις συλλήψεις για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Τρίτης (27/1) για την τραγωδία με τις π...
19:18 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Τι απαντά το υπουργείο Ανάπτυξης για τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τους ελέγχους

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την α...
18:54 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 3 μηνών στη Θεσσαλονίκη

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με ένα βρέφος 3 μηνών να είναι νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορί...
18:40 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη Ρουμανία: Ξύπνησαν «μαύρες μνήμες» από την τραγωδία του 1999 στα Τέμπη για τον ΠΑΟΚ – Οι ανατριχιαστικές ομοιότητες των 2 δυστυχημάτων

Η «κατάρα» που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ να θρηνεί τα παιδιά του στην άσφαλτο, έπεσε ξανά βαριά πάνω α...
