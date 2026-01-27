Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Τι απαντά το υπουργείο Ανάπτυξης για τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τους ελέγχους

  • Το Υπουργείο Ανάπτυξης διευκρίνισε ότι «αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» για το εργοστάσιο της «Βιολάντα».
  • Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τονίζει ότι «η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016».
  • Οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές. «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας».
Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Τι απαντά το υπουργείο Ανάπτυξης για τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τους ελέγχους

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» και επισημαίνει ότι «με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».

Επίσης τονίζει ότι «η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις  υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων.

