«Το τέλος που είχαν όλες τους, είναι τραγικό»: Οι ιστορίες των 5 εργατριών που έχασαν την ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Πέντε γυναίκες εργαζόμενες που κρατούσαν όρθια τα σπίτια τους, που πάλευαν για το μεροκάματο, για τα παιδιά και για τα εγγόνια τους. Μητέρες, σύζυγοι, γιαγιάδες, γυναίκες της δουλειάς και της ανάγκης, βρέθηκαν στην νυχτερινή βάρδια του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, εκεί, όπου η ρουτίνα, μετατράπηκε σε τραγωδία. Πέντε ανθρώπινες ιστορίες, γεμάτες κόπο και αξιοπρέπεια. Η απώλειά τους, δεν είναι απλώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα, αλλά μία βαθιά πληγή για τις οικογένειές τους, για τους συναδέλφους τους, αλλά και για μία ολόκληρη κοινωνία που ακόμη μετρά τις ζωές των εργαζομένων, μετά το τέλος της βάρδιας. Αυτή τη φορά, λείπουν η Έλενα, η Βασιλική, η Σταυρούλα, η Αναστασία και η Αγάπη.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Τα ονόματά τους έχουν «πλημμυρίσει» τα τελευταία 24ωρα τα κοινωνικά δίκτυα, μαζί με φωτογραφίες από στιγμές καθημερινές. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τις αποχαιρετούν με λόγια σπαρακτικά, με «αντίο» που δεν πρόλαβαν να πουν, με αναρτήσεις γεμάτες αγάπη, οργή και πόνο. Κάθε φωτογραφία και μια υπενθύμιση ότι πίσω από την τραγωδία υπήρχαν άνθρωποι με οικογένειες που τις περίμεναν να γυρίσουν από τη νυχτερινή βάρδια, αλλά δεν γύρισαν ποτέ.

Η τελευταία απανθρακωμένη σορός που εντοπίστηκε, νωρίτερα σήμερα (27/01) το πρωί, κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου, άνηκε στην 65χρονη Αγάπη Μπουνόβα. Ήταν η τελευταία χρονιά που θα εργαζόταν, έπειτα από 15 χρόνια που δούλευε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», και στην συνέχεια θα έβγαινε στην σύνταξη.

«Όμως δεν πρόλαβε» λέει στο enikos.gr ο κ. Βαγγέλης Τζέλης, πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, όπου ζούσε η Αγάπη τα τελευταία χρόνια. «Έλειπαν για κάποιο διάστημα στην Γερμανία και γύρισαν στο χωριό, και έφτιαξαν ένα σπίτι εδώ. Πολύ αγαπητή οικογένεια».

Η Αγάπη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού, είχε ζητήσει να εργάζεται στην νυχτερινή βάρδια, για να μπορεί να πηγαίνει το πρωί τα εγγόνια της στο σχολείο, αφού και τα παιδιά της δούλευαν. «Και ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι. Ο άνθρωπος είναι σε απόλυτο σοκ. Όλο το χωριό είναι συγκλονισμένο. Το τέλος που είχε αυτή η γυναίκα, όπως και οι υπόλοιπες, είναι τραγικό».

Η 41χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, εργαζόταν πάντοτε στην νυχτερινή βάρδια, για να μπορεί να είναι με τα δύο μικρά παιδάκια της το πρωί, εφόσον έλειπε και ο σύζυγός της στην δουλειά του.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία Κουκουτσέλο, πρόεδρο του χωριού Φιλύρας που μίλησε στο enikos.gr, η Βασιλική μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια στα Τρίκαλα, όμως στην συνέχεια εργάστηκε στο εργοστάσιο για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της.

«Δυσκολεύομαι να βρω λόγια να πω για την Βάσω. Μεγαλώσαμε από μικροί μαζί, παίζαμε μαζί, σπουδάσαμε μαζί. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, και εγώ έχασα μία πολύ καλή φίλη. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος με δύο παιδάκια ηλικίας 3 και 5 ετών, που μένουν πίσω, και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους την μαμά τους…».

Την Σταυρούλα Μπουκουβάλα, με καταγωγή από την Καρδίτσα, την αποχαιρετούν μέσω των social media οι φίλοι της, αποκαλώντας της «Αργιθεατοπούλα», λόγω του δήμου Αργιθέας, όπου διέμενε.

«Ανάμεσα στις γυναίκες που χάθηκαν, τόσο άδικα, ήταν και ένα δικό μας κορίτσι» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση. Η Σταυρούλα ήταν παντρεμένη, και μητέρα τριών παιδιών. «Ήταν ένα υπέροχο κορίτσι, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, υπόδειγμα συζύγου και μητέρας. Φιλόξενη και εργατική. Και εκείνο το βράδυ έκανε την τελευταία της βάρδια, για το τελευταίο της μεροκάματο».

«Παρά την νυχτερινή κούραση που είχες, ήσουν ασταμάτητη να τακτοποιήσεις και όλες τις δουλειές της ημέρας. Τώρα που μεγάλωσαν τα παιδάκια σου, και έφτιαξες με κόπο το σπιτάκι σου, τώρα η μοίρα δεν σε άφησε να τα χαρείς».

«Καλό ταξίδι στην γειτονιά των αγγέλων» γράφουν για την Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος, μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, που αφήνει πίσω της.

Η ίδια φαίνεται πως εργαζόταν για αρκετά χρόνια στο εργοστάσιο «Βιολάντα». «Άδικο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα για την τραγωδία. Πολύ κρίμα να φύγουν έτσι. Καλό ταξίδι κούκλα μου, στην γειτονιά των αγγέλων. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη» γράφει συγγενής της και την αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως στο ίδιο εργοστάσιο εργάζεται και η μητέρα της, με την οποία άλλαζαν βάρδιες, προκειμένου η Έλενα να μπορεί να είναι με το παιδί της.

Η Αναστασία Νάσιου καταγόταν από το Γρίζανο Φαρκαδόνας, και ήταν μητέρα τριών αγοριών. Μετρούσε αντίστροφα τον χρόνο για να βγει στην σύνταξη.

«Η Αναστασία ήθελε πολύ να επιστρέψει στην πατρίδα της, κοντά στους γονείς της, στους συγγενείς της και στους φίλους, όμως ένα μεροκάματο δεν ήξερε τι της επιφύλασσε. Έλειπε για χρόνια στην Γερμανία» ανέφερε στην ΕΡΤ η πρόεδρος του Γριζανίου Φαρκαδόνας, κ. Ευανθία Κακαβιάρη και πρόσθεσε:

«Ήθελε να δουλεύει νύχτα, για να απολαμβάνει το πρωί το χωριό, να κάνει τις δουλειές της, να βοηθάει τους γονείς της και τα παιδιά της. Όλο το χωριό είναι συγκλονισμένο. Είχε περίπου έξι μήνες που έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο».

Οι 2 καταγγελίες που είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025

Δύο καταγγελίες είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τις εγκαταστάσεις, όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.

«Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος. Είχαν γίνει καταγγελίες πράγματι και είχε μεταβεί εκεί η Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με το εργατικό κέντρο. Η πρώτη έγινε στις 24 Ιουλίου του 2025 για τη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε βγάλει για πρώτη φορά ως υπουργείο Εργασίας εγκυκλίους και είχαμε διατάξει παύση εργασιών. Έγιναν έλεγχοι για ζητήματα σχετικά με το αν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, νερά κλπ, ενημερώθηκε το εργατικό κέντρο, και συμμορφώθηκε η επιχείρηση ως προς αυτές τις υποδείξεις» τόνισε ο κ. Καραγκούνης, σημειώνοντας πως τέτοιες καταγγελίες γίνονται συχνά σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025 που είχε να κάνει με ένα ζήτημα εξοπλισμού. Εκεί εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις -και θα υπάρξει σταχυολόγηση γιατί υπήρξαν ενστάσεις, οπότε θα δούμε τι θα πει και η ανεξάρτητη αρχή – που αφορούσαν μία σήμανση CE που έλειπε από ένα μηχάνημα, ενώ σε ένα μηχάνημα που είχε έναν διάδρομο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Βεβαίως καμία σχέση με αυτό που συνέβη» πρόσθεσε ο κ. Καραγκούνης, κάνοντας λόγο για ένα δραματικό γεγονός.