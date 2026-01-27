Άγιος έρωτας: Χλόη και πατήρ Νικόλαος παραδίνονται στο πάθος τους

Ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Ο πατήρ Νικόλαος ζητάει απεγνωσμένα από τη Χλόη να φύγει μακριά από τη Στέρνα με τα παιδιά της, όμως χωρίς να της αποκαλύψει ότι ο Πέτρος έχει μπλέξει.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος γνωρίζει τη μικρή Ελευθερία και κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη της, ενώ η Χλόη και η Θάλεια δεν μπορούν να το πιστέψουν. Από την πλευρά του, ο Αντρέας αποκαλύπτει στο Χάρη την πρόταση της Χριστίνας σχετικά την υιοθεσία του μωρού της Ρίτας, αλλά εκείνος δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, καθώς η Αναστασία δεν γνωρίζει ότι πλέον δεν μπορεί να μείνει έγκυος.

Ο Νικηφόρος εντοπίζει, επιτέλους, τον Βαζούρα με τη βοήθεια της Μάρως. Εντωμεταξύ η Σοφία, κλεισμένη ακόμα στο ψυχιατρείο, ζητάει απεγνωσμένα να δει τον πατέρα της, ενώ η Δέσποινα δέχεται τη χρηματική βοήθεια του Παύλου για την αποκατάσταση των ζημιών του σχολείου, απαιτώντας, όμως, να μάθει τα πραγματικά του κίνητρα.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

Χλόη – πατήρ Νικόλαος

Μαρκόπουλος – μικρή Ελευθερία