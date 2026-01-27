Άγιος έρωτας: Χλόη και πατήρ Νικόλαος παραδίνονται στο πάθος τους

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Χλόη και πατήρ Νικόλαος παραδίνονται στο πάθος τους

Ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Ο πατήρ Νικόλαος ζητάει απεγνωσμένα από τη Χλόη να φύγει μακριά από τη Στέρνα με τα παιδιά της, όμως χωρίς να της αποκαλύψει ότι ο Πέτρος έχει μπλέξει.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος γνωρίζει τη μικρή Ελευθερία και κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη της, ενώ η Χλόη και η Θάλεια δεν μπορούν να το πιστέψουν. Από την πλευρά του, ο Αντρέας αποκαλύπτει στο Χάρη την πρόταση της Χριστίνας σχετικά την υιοθεσία του μωρού της Ρίτας, αλλά εκείνος δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, καθώς η Αναστασία δεν γνωρίζει ότι πλέον δεν μπορεί να μείνει έγκυος.

Ο Νικηφόρος εντοπίζει, επιτέλους, τον Βαζούρα με τη βοήθεια της Μάρως. Εντωμεταξύ η Σοφία, κλεισμένη ακόμα στο ψυχιατρείο, ζητάει απεγνωσμένα να δει τον πατέρα της, ενώ η Δέσποινα δέχεται τη χρηματική βοήθεια του Παύλου για την αποκατάσταση των ζημιών του σχολείου, απαιτώντας, όμως, να μάθει τα πραγματικά του κίνητρα.

 Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

Χλόη – πατήρ Νικόλαος 

Μαρκόπουλος – μικρή Ελευθερία  

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΣΕΠ: Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 1Κ/2026 για 510 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο-Πότε θα βγει το ΦΕΚ και ποιε...

ESM: Στο κλαμπ των ισχυρών της Ευρωζώνης τα ελληνικά ομόλογα- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το spread

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:37 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Σπανοπούλου για Ιάσονα Τριανταφυλλίδη: Ενας χρόνος από τον θάνατό του

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έκανε η δημοσιο...
12:25 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 27/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τρίτη 27 ...
12:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

Η τελετή απονομής των Βραβείων Tony 2026, ο κορυφαίος θεσμός αναγνώρισης του αμερικανικού θεάτ...
10:55 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Πρεμιέρα σε ένα μήνα για το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Οι 3 πρώτοι καλεσμένοι

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη εκπομπή της prime time του Αντ1 “Moments̶...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι