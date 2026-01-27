ΠΑΟΚ: Η πρώτη αντίδραση του «δικεφάλου του Βορρά» για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

  • Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά Έλληνες εκδρομείς, οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά.
  • Ο επίσημος ΠΑΟΚ ζήτησε ψυχραιμία και υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση.
  • Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και θα προβεί σε επίσημη ενημέρωση μόνο όταν υπάρξουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.
Πραγματικό σοκ έχει προκαλέσει το δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στην περιοχή Τίμις, όπου επτά Έλληνες εκδρομείς έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από σύγκρουση του mini bus με ένα βυτιοφόρο και ένα φορτηγό.

Μάλιστα φέρεται ανάμεσά τους να είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ που έκαναν τη διαδρομή Ελλάδα-Γαλλία για το παιχνίδι του Δικεφάλου κόντρα στη Λυών, με τον σύλλογο να παίρνει θέση για τα όσα έχουν ειπωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επίσημος ΠΑΟΚ παρενέβη πριν από λίγο ζητώντας ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

Το ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η σωστή πληροφόρηση και ο σεβασμός απέναντι σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ΠΑΟΚ έχει καταστήσει σαφές ότι θα ενημερώσει υπεύθυνα για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, αποφεύγοντας κάθε βιαστική ή ανεπιβεβαίωτη αναφορά.

 

