ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

Σύνοψη από το

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας» λόγω της αποτυχημένης διαχείρισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
  • Οι επιπτώσεις για χιλιάδες κτηνοτρόφους είναι ήδη «καταστροφικές», με χαμένο ζωικό κεφάλαιο και μηδενικά εισοδήματα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση για διαλυμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες και απουσία σχεδίου.
  • Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαιτεί άμεσες αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και ένα σαφές σχέδιο, προειδοποιώντας για την κατάρρευση του κτηνοτροφικού τομέα αν η κυβέρνηση δεν αναλάβει δράση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πλήρως αποτύχει στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στην προστασία της πρωτογενούς παραγωγής» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «οι επιπτώσεις για χιλιάδες κτηνοτρόφους είναι ήδη καταστροφικές: ζωικό κεφάλαιο χαμένο, εισοδήματα μηδενικά, τοπικές οικονομίες σε κατάρρευση – όλα αυτά λόγω της χρόνιας ολιγωρίας και της παντελούς απουσίας σχεδίου. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, η Κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες. Το «επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο», μας λένε, όταν για χιλιάδες παραγωγούς το κρίσιμο σημείο έχει ήδη χαθεί οριστικά και αμετάκλητα».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν:

«Η Κυβέρνηση της ΝΔ:

άφησε τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες διαλυμένες και υποστελεχωμένες,
απέτυχε να εφαρμόσει έγκαιρους και ουσιαστικούς ελέγχους στα αιγοπρόβατα,
δεν εμπόδισε τις παράνομες μετακινήσεις ζώων,
δεν διασφάλισε επαρκείς αποζημιώσεις ή μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους.
δεν παρουσίασε ποτέ ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο πρόληψης, επιτήρησης και διαχείρισης ζωονόσων, αφήνοντας τη χώρα θεσμικά ανοχύρωτη.

Η αδράνεια και η ανικανότητα αυτή δεν είναι ατύχημα ούτε σύμπτωση. Είναι πολιτική επιλογή. Είναι αποτέλεσμα ενός πολιτικού συστήματος,του συστήματος Μητσοτάκη, που αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως κόστος και όχι ως στρατηγικό πυλώνα της οικονομίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ευθέως τις πολιτικές ευθύνες αυτής της κυβέρνησης και απαιτεί:

Αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, άμεσα και χωρίς προσχήματα με σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών και κάλυψη, όχι μόνο της απώλειας ζώων, αλλά και του χαμένου εισοδήματος, των ζωοτροφών, των λειτουργικών εξόδων καραντίνας και του κόστους ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

Ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμες προσλήψεις και σύγχρονα διαγνωστικά μέσα.
Αυστηρούς ελέγχους και αυστηρή ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Σαφές, επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της νόσου και ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.
Πλήρη διαφάνεια ως προς τις εισηγήσεις των επιστημονικών επιτροπών και την αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να σταματήσει η σύγχυση γύρω από το ζήτημα του εμβολιασμού».

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «εάν η κυβέρνηση δεν αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και δεν παρουσιάσει έγκαιρο και αποτελεσματικό σχέδιο, θα φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη για την κατάρρευση του κτηνοτροφικού τομέα – και οι αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει να παραιτηθούν άμεσα».

«Το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους. Αφορά τη διατροφική ασφάλεια, τις τιμές βασικών αγαθών, την ποιότητα των τροφίμων και το ίδιο το εθνικό συμφέρον» επισημαίνεται και προστίθεται: «Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν είναι φυσική καταστροφή. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και αμέλειας. Και γι’ αυτό έχει όνομα και διεύθυνση: Κυβέρνηση Μητσοτάκη-Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και το γνωρίζουν και δεν θα το ξεχάσουν».

